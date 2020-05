Mike Snoei teleurgesteld: 'Het is helaas alleen een juridisch gevecht geworden'

De Graafschap speelt ook volgend seizoen in de eerste divisie. Trainer Mike Snoei baalt vooral dat niet naar het 'sportieve verhaal' is gekeken. 'Driekwart van het seizoen was niet genoeg.'

In theorie kan De Graafschap nog in hoger beroep en op de achtergrond speelt ook nog altijd de mogelijkheid van een ledenvergadering, maar de kans dat er nog verandering komt in het besluit van de KNVB lijkt miniem.

Sportieve verhaal

Mike Snoei zal volgend seizoen, als er weer gevoetbald kan worden, opnieuw proberen promotie af te dwingen. De trainer uit Didam betreurt hoe de KNVB de hele kwestie heeft aangepakt. 'Het is geen minuut over het sportieve verhaal gegaan. De ranglijst is niet gehanteerd. 75 procent van de competitie was niet genoeg', zegt Snoei verbitterd.

Gespannen bekeek Snoei via een livestream de uitspraak van de rechtbank in Utrecht. 'De rechter was heel erg duidelijk. Maar wat de KNVB ook had beslist over die promotie/degradatieregeling, het ging ze om de reglementen. Daar werd alles op gebaseerd.'

Gaten schieten

Snoei zegt eerlijk dat De Graafschap ook niet overdreven veel hoop had op een goede uitslag bij de rechter na het besluit van de KNVB. 'Maar je probeert dan toch gaten te schieten op die hele procedure. Uiteindelijk is het helaas een juridisch gevecht geworden en dat vind ik vooral zo jammer aan het hele verhaal. Meneer Gudde heeft heel veel macht binnen de KNVB.'

Wrang

Het is slikken voor SC Cambuur en De Graafschap die een ruime voorsprong hadden op de concurrentie. De Graafschap verloor over het hele seizoen pas één keer. 'In bijna alle andere landen is wel gewoon de ranglijst gehanteerd en bij ons gebeurt dat dan niet. Ja, alleen in Argentinië. Gudde had nog één land gevonden. Ploegen worden nu beloond die na de winterstop slechts één keer hebben gewonnen', doelt Snoei op ADO Den Haag en RKC Waalwijk. 'Dat is gewoon heel wrang.'