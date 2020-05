Ook dit voormalig sterrestaurant sluit de deuren

Een dag na Strandlodge Winterswijk maakt ook restaurant De Fuik in Aalst bekend de deuren te sluiten. Ondernemers Martin en Rosita Ruisaard stoppen met hun restaurant, omdat ze hard zijn geraakt door de coronacrisis. Dat laten ze donderdag weten in een e-mail aan hun gasten.

De Fuik was tussen 2008 en 2011 in het bezit van een Michelinster. Twee jaar later deed chef-kok Ruisaard zijn intrede. Nadat in maart alle horeca in Nederland verplicht op slot ging, brak een zware tijd aan voor het restaurant in Aalst.

'Helaas zijn we de afgelopen maanden zo hard geraakt door de verplichte coronasluiting en de daaruit voortvloeiende financiële problemen dat wij de deuren van ons restaurant definitief moeten sluiten', delen de eigenaren mee. 'Vanwege bedrijfseconomische redenen is het onmogelijk geworden om ons bedrijf weer te openen voor gasten. Bedankt aan hen die zo regelmatig bij ons kwamen, van onze gerechten en gastvrijheid genoten en die we verschrikkelijk zullen missen in de toekomst.'

Woensdag deelde chef-kok Mike Vrijdag van Strandlodge Winterswijk mee dat hij stopt met het huidige restaurant, dat enkele jaren een Michelinster had. Met corona had de sluiting niets te maken. Vrijdag zei toe te zijn aan iets nieuws. Begin juni heropent hij onder de naam Lev by Mike.

