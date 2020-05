Voorzitter De Graafschap haalt hard uit naar KNVB-directeur: 'Hij heeft geen ruggengraat'

Vooropgesteld, Mos had niet anders verwacht dan dat dit vonnis door de rechtbank in Utrecht zou worden uitgesproken. 'Ik heb dat binnen De Graafschap ook steeds gezegd. De rechter gaat niet op de stoel van de KNVB zitten. En de bond mocht dit beslissen. Geen enkele andere uitspraak dan deze had ik verwacht.'

Witte schoentjes

Teleurstelling is er uiteraard wel bij de flamboyante voorzitter. 'Die is groot, maar mijn grootste teleurstelling zit bij de KNVB. Het is toch te zot voor woorden dat die Gudde na het besluit op 24 april zich nergens meer liet zien en horen. En vanavond is de uitspraak en staat hij weer met zijn grote waffel en witte schoentjes vooraan. Gudde is een volstrekt ruggengraatloos persoon.'

Emotie

'De KNVB heeft er met die procedure een volstrekte chaos van gemaakt', gaat Mos verder. 'Maar het is te begrijpen dat de rechter dat niet meeweegt. Het is ook wel typisch dat er vorige week nog wat kritische vragen werden gesteld tijdens het kort geding en dat de rechtbank vervolgens wijst op het toepassen van de reglementen. Bij de clubs speelt emotie een grote rol. Maar de rechter hanteert de wet en zo hoort het natuurlijk ook.'

Lobby ADO

De Graafschap stond in de eerste divisie op een promotieplek en stevende samen met Cambuur rechtstreeks op de eredivisie af. ADO Den Haag en RKC zouden op drie kwart van het seizoen degraderen. Maar die regeling werd dus van tafel geveegd. Boze tongen beweren al weken dat vanuit Den Haag een 'krachtige' en succesvolle lobby is opgezet richting de KNVB. Die zou vervolgens gezwicht zijn voor de druk vanuit de eredivisieclub.

'Zaak stinkt'

'Ze hebben hun machtspositie gebruikt', denkt ook Mos. 'Vlak voor het besluit op 24 april maakte Gudde ineens een onverwachte wijziging.' Cambuur en De Graafschap hadden signalen gekregen dat ze zouden promoveren. 'Er is iets gebeurd en het ruikt allesbehalve goed. Een machtige stroming vanuit Den Haag met een link naar de KNVB. Ik hoop dat de mensen van ADO in de spiegel kunnen kijken zonder dat hij breekt', zegt Mos uiterst kalm.

Geen hoger beroep

De kans dat De Graafschap volgend seizoen in de eerste divisie speelt is bijna 100 procent. Mos: 'We kunnen in hoger beroep maar dat gaan we niet doen. Je hebt misschien nog wel die algemene ledenvergadering maar daar gaan we eerst eens een paar nachten over slapen. Maandag moeten we daar maar een besluit over nemen.'

Sigaar en muziek

Mos volgde de uitspraak vanuit de rechtbank in Utrecht thuis in Wehl. 'Ik heb maar een sigaartje opgestoken en wat muziek opgezet. Morgen gaat gelukkig gewoon de zon weer op. Er zijn veel ergere dingen in de wereld. Maar wij staan de komende tijd wel voor een hoop uitdagingen.'

Gudde zegt sorry

De KNVB laat in een algemene reactie na de uitspraak weten dat er alleen maar verliezers zijn in deze zaak. Gudde zegt: 'Ik heb nog het steeds dat lege gevoel als op 24 april.' De directeur noemde de procedure rond het het besluit 'onhandig' en kon zich dus vinden in de woorden van de rechter. 'Ik trek ook het boetekleed aan. We hebben steken laten vallen in de uitvoering en duidelijker moeten zeggen dat het om een peiling ging en niet om een stemming.'

