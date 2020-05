De Graafschap geeft nog niet op, mogelijk promotie afdwingen via ledenvergadering KNVB

Bij de uitspraak triomfeerde de KNVB op vrijwel alle fronten en leek het wel op Ajax-uit voor De Graafschap. 'Dat is wel een mooie vergelijking', erkent algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp. 'De keuze ligt echt bij de KNVB, zo vond de rechter. Hij zette wel wat vraagtekens bij het besluitvormingsproces, maar niet zodanig dat hij er een streep doorheen wilde zetten. Ik voelde me vorige week en ook vandaag wel serieus genomen door de rechtbank. Het was een glashelder betoog en als ik het helemaal plat sla, dan mag de KNVB dit besluit zo nemen.'

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Niet opgeven

'Wel zuur dat de KNVB als enige bond in Europa niet promoveren als het besluit neemt. Want Portugal, Frankrijk, Rusland en waarschijnlijk ook Duitsland kiezen wel voor promoveren. We laten nu vandaag even op ons inwerken. We gaan overleg voeren binnen De Graafschap en met Cambuur en de advocaat. We laten dit eerst indalen. We geven niet zomaar op. Maar als iets niet kansrijk is, moeten we het niet doen. Ik heb zelf geen juridische achtergrond. We moeten alles maar eens goed met elkaar bespreken en dan te kijken hoe verder.'

Twintig clubs onderzoeken

Advocaat Dolf Segaar was toch wel teleurgesteld. 'Dat merk ik ook aan de reacties van de clubs. We hadden toch de stille hoop, omdat de rechter vorige keer toch aansloeg op dat besluitvormingsproces. Nu hebben we de optie om in hoger beroep te gaan. En op 18 juni hebben we de gelegenheid om agendapunten in te brengen, als je dat met een bepaald quorum van clubs doet. Het is heel goed mogelijk dat Cambuur en De Graafschap met wat kompanen twintig clubs in de eredivisie toch nog eens laten onderzoeken.'