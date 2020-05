Belangenvereniging in gesprek voor eigen cliëntenraad voor het SKB

Altalabani wil met de belangenvereniging bespreken hoe de invoering van een eigen cliëntenraad voor het SKB ingevuld moet gaan worden. 'Daarmee is de eerste stap gezet voor een eigen cliëntenraad voor Streekziekenhuis Koningin Beatrix', zo schrijft de belangenvereniging in een persbericht.

Ultimatum

De vereniging stelde Santiz een ultimatum en was, bij het uitblijven van een reactie, naar de rechter gestapt. 'Dit is nu niet meer nodig, als vereniging zijn wij blij dat het SKB op deze wijze invulling geeft aan de wettelijke verplichting in een eigen cliëntenraad te voorzien.'

Na de bestuurlijke fusie tussen het SKB en het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem, eind 2016 onder de vlag van Santiz, zijn de cliëntenraden van beide ziekenhuizen min of meer geruisloos in elkaar geschoven, waarbij de Doetinchemse afvaardiging in de meerderheid was. Dat laatste stak in Winterswijk en elke ziekenhuisvestiging is wettelijk verplicht over een eigen cliëntenraad te beschikken.

Opstap

De belangenvereniging ziet het gesprek met Altalabani als een opstap naar 'de invoering van een werkgroep die de cliëntenraad vorm gaat geven' én de opmaat naar twee zelfstandige ziekenhuizen, die losgekoppeld van elkaar wel blijven samenwerken.

'Weer een stapje in de lijn van de Raad van Toezicht van Santiz richting ontvlechting van de ziekenhuizen', aldus de belangenvereniging.

