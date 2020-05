GLD ONDERWEG | Zo stil is het in Doetinchem

Tijdens de coronacrisis staat één belangrijke boodschap centraal: blijf thuis! Gelderlanders lijken hier gehoor aan te geven. In ons nieuwe programma GLD Onderweg nemen we je mee naar lege straten in de provincie en vertellen je interessante weetjes over de dorpen waar we doorheen rijden.

In de stad van Doetinchem en De Graafschap zijn we vandaag met GLD Onderweg. Net als we het gemeentebordje gepasseerd zijn, zoeven politieauto's langs ons heen. We hebben vele rustige plaatsen gezien de afgelopen weken, maar een stad met de omvang van Doetinchem heeft iets vreemds als er niemand op straat is. We zien opvallend veel politieauto's staan en ook wordt er gepatrouilleerd in de binnenstad. Als laatste gaan we op bezoek bij de Superboeren. Op het moment dat we langsrijden, hangen er donkere wolken boven de club als het gaat om promotie naar de Eredivisie.