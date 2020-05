Meeste bewoners kunnen snel naar huis na verwoestende gasexplosie in Nijmegen

'De rest van de bewoners kunnen - mits alles spoedig verloopt qua werkzaamheden in de straat - morgenmiddag weer terug. De bewoners worden nu geïnformeerd en worden morgen verder bijgepraat. Het lijkt erop dat ze daarna terug kunnen naar hun woningen', vertelt directeur-bestuurder Esther Lamers van Woonwaarts. Het gaat in totaal om ongeveer twintig beschadigde woningen.

'Schade in appartementencomplex valt mee'

De gasexplosie gebeurde woensdagmiddag rond 16.55 uur en was tot ver in de omtrek hoorbaar en voelbaar. Brokstukken lagen in de wijde omgeving. De bewoner van de bewuste woning raakte zwaargewond.

In de straat staat ook een appartementencomplex van woningcorporatie Portaal. Daar valt de schade erg mee. 'We hebben tot nu toe drie schademeldingen gehad. Die gingen met name over ontzette voordeuren en een deur die eruit is gesprongen. Het kan zijn dat we nog meer meldingen krijgen', zo meldt woordvoerder John Wijbenga.

In dat appartementencomplex is vandaag ook de schade opgenomen. Niemand hoeft daar het huis uit.

