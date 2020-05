Graag vragen wij uw aandacht voor ons nieuwe platform Deeltuinen.nl. Wij proberen tuineigenaren en mensen zonder tuin met elkaar te verbinden in tijden van corona. Zodat mensen zonder tuin op een veilige manier buiten kunnen zijn, ver weg van de drukte. Ons platform is ontstaan in Hoorn (NH), maar ook in Gelderland hebben we de eerste tuinbezitters mogen verwelkomen (Nijkerk en Bennekom)

Deeltuinen is een initiatiefgroep die het delen van tuinen mogelijk wil maken. Het idee ontstond tijdens coronatijd, doordat een van ons op het idee kwam zijn tuin aan te bieden aan gezinnen met kinderen zonder tuin. Een ander zocht een fijne, rustige tuin voor haar oudere, tuinloze moeder. Wij realiseerden ons dat veel meer mensen behoefte hebben aan een tuin, omdat zij bijvoorbeeld wonen in een stadswoning of op een bovenverdieping. Het bezit van een ruime tuin of buitenverblijf is een rijkdom, maar niet voor iedereen binnen handbereik! Hoe fijn zou het zijn om kinderen, ouderen, mensen met groene vingers of natuurliefhebbers dicht bij huis een alternatief aan te bieden voor een overvolle speeltuin of een platgelopen park?

Door de krachten te bundelen willen wij mensen samenbrengen in vraag en aanbod. Alle denkbare soorten tuinen komen in aanmerking: stadstuin, boerentuin, groot, klein, wild, netjes, kindvriendelijk, siertuin of tuin van een stichting of instantie. Als men maar bereid is de tuin te delen met anderen.

Wilt u ook uw tuin delen met anderen en mensen mee laten genieten van het buitenleven? Of heeft u zelf geen tuin, maar zou u het heerlijk vinden om af en toe gebruik te maken van iemand zijn tuin? Reageren kan hieronder!