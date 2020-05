Kent u het verhaal Jan van de wat die in de teerton zat ?

Na het overlijden van onze ouders zijn we herinneringen in de vorm van verhalen en ervaringen uit ons gezin gaan verzamelen om er een boekje van te maken. Dat hadden we al eens gedaan met de overgebleven (meestal) zwart-witte foto's. We kwamen tot de conclusie, dat geen van de gezinsleden zich meer het verhaal kon herinneren met de titel: JAN VAN DE WAT DIE IN DE TEERTON ZAT.

In de vijftiger jaren woonden we met ons gezin in Gaanderen. In die tijd vertelde mijn 's avonds nog wel eens verhaaltjes. Een enkel verhaal konden we ons nog wel herinneren. Maar bovengenoemd verhaal bleef steken bij de titel.

We zouden het erg leuk vinden om de inhoud daarvan weer boven water te krijgen, zodat we ons familieboek daarmee alsnog kunnen aanvullen.

Zegt u het verhaal Jan van de wat die in de teerton zat iets? Reageren kan hieronder!