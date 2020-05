Hendrik kreeg mega-order van 1400 boeketten voor ziekenhuis

De bloemen werden in het ziekenhuis in hallen, gangen en kamers gezet. Foto: Van Nature Geschikt / Facebook

Een paar weken geleden ging de telefoon bij bloemist Hendrik te Plate uit Lichtenvoorde. Een man die verder anoniem wilde blijven gaf door dat hij vele honderden bloemboeketten wilde bestellen, één voor iedere medewerker van Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk. Operatie Bloemenzee was daarmee officieel in gang gezet voor Van Nature Geschikt, de bloemenwinkel in hartje Lichtenvoorde.

De man in kwestie had zelf als patiënt in het SKB gelegen. 'Hij was zó tevreden over de verzorging die hij kreeg en de liefde waarmee de mensen in het ziekenhuis hun werk deden, dat hij iets terug wilde doen. In deze vreemde tijd was dat natuurlijk ook een uitgelezen kans', vertelt Te Plate.

De klant gaf aan dat Van Nature Geschikt maar contact moest leggen met het ziekenhuis, om te kijken hoeveel boeketten er exact nodig zouden zijn. Hendrik pakte de telefoon en kreeg te horen dat er in totaal 1400 mensen werkzaam zijn bij het streekziekenhuis. Daarna begon het nadenkwerk, want hoe regel je 1400 boeketten als je met slechts zes binders beschikbaar bent?

Tien uur binden en inpakken

'Zoveel boeketten, dat is wel een beetje buiten ons bereik', lacht Te Plate. 'Gelukkig bood onze leverancier van de bloemenveiling uitkomst. Zij verzorgen regelmatig boeketten voor bedrijven en hebben wél de capaciteit voor zo'n klus. Ze zijn afgelopen dinsdag van 6.00 uur 's morgens tot 16.00 uur 's middags bezig geweest de bloemen te binden, in te pakken en er een kaartje aan te hangen.'

Daarna moest het transport nog worden geregeld. Daar was een enorme vrachtwagen voor nodig, waarin 24 karren vol bloemen werden gereden. Met die vrachtwagen startte de tocht naar het ziekenhuis. Hendrik had bij het SKB al gevraagd of daar iemand kon helpen met uitladen.

'Medewerker trok wit weg'

'Ze hadden een alleraardigste jongeman geregeld. Maar toen die de laadklep open zag gaan, trok hij wel een beetje wit weg. 'Dat zijn behoorlijk wat bloemen', zei hij. Daarna hebben we alle gangen, hallen en kamers in het ziekenhuis vol gezet met de bloemen.'

In de uren die volgden kreeg iedere medewerker van het SKB een boeket overhandigd: van schoonmaker tot directrice en van chirurg tot kantoormedewerker. 'Het waren heftige dagen', zegt de bloemist. 'Zoiets maak je niet alle dagen mee. We hadden net de drukte van Moederdag gehad, maar dit kwam er nog bij. Maar zo'n actie is altijd welkom, hoor.'

Wie de anonieme weldoener is, blijft een mysterie. Hendrik weet het wel, maar doet er geen mededelingen over. Evenmin doet hij uit de doeken welk prijskaartje er aan de enorme bloemenbestelling hing. 'Dat is voor jou een vraag en voor mij een weet', lacht hij.