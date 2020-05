COA overweegt opvang azielzoekers op terrein Hoenderloo Groep

'We kregen de tip dat dit pand leeg komt te staan en dat het voorheen ook een azc is geweest', zegt een woordvoerder van het COA tegenover Omroep Gelderland. 'Daarop zijn we wezen kijken.'

'Nog geen gesprek gehad'

Hij vervolgt: 'Het is nog heel pril. We hebben alleen rondgekeken en de gemeente geïnformeerd dat we interesse hebben in het pand. Er zijn verder nog geen concrete gesprekken geweest.'

'Of er echt een azc komt, hangt onder meer af van de prijs en onder welke voorwaarden we het pand kunnen overnemen', stelt de woordvoerder. Daarvoor zal het COA om de tafel moeten met de gemeente Ede, waar de zorglocatie is gevestigd.

'Dit is er één'

De woordvoerder benadrukt dat het COA op zoek is naar heel veel nieuwe plekken om asielzoekers onder te brengen. 'En dit is er één van', besluit hij.

Zorgorganisatie Pluryn uit Nijmegen, waar de Hoenderloo Groep onder valt, reageert: 'In dit proces vinden Pluryn en geïnteresseerden discretie belangrijk. Daarom doen wij en alle eventuele partijen geen mededelingen.'

