Vestigingen Bibliotheek Noord-Veluwe vanaf maandag weer open

Met ingang van maandag 18 mei gaan de vestigingen van de Bibliotheek Noord-Veluwe met aangepaste tijden weer open. En wie een boek of een dvd-tje komt lenen, doet dat met een mandje van bijvoorbeeld de Deka, de Jumbo, de Boni of de Spar aan de arm. 'Een slimme vondst van een van onze medewerkers', vertelt bieb-directeur Hetty van de Weg. 'De supermarkten zijn ons graag van dienst, en daar zijn we natuurlijk SUPERblij', vervolgt ze met een knipoog.

'Idee is dat mensen een mandje pakken als ze bij ons binnenkomen', legt Van de Weg uit. 'Op die manier kunnen we tellen hoeveel mensen er binnen zijn, zoals een van de corona-maatregelen voorschrijft.' Maar met elf vestigingen zijn er behoorlijk wat mandjes nodig en waar haal je die zo snel vandaan? Van de Weg: 'Daar kwam één van onze collega’s met een prachtig idee. Supermarkten werken op dit moment alleen met winkelwagentjes. De mandjes gebruiken ze momenteel niet. Of wij die dan zouden mogen lenen… De supers die wij in onze regio benaderden waren gelijk enthousiast. Geweldig toch? Dat merk je echt in deze tijd, de bereidheid om elkaar te helpen is groot.'

Dat ze de mandjes niet hoefde te kopen is een mooie meevaller voor de bibliotheek-directeur: 'Wat je allemaal niet nodig hebt voor je open kunt. Denk aan kuch-schermen, posters, stoepborden, stoepkrijt, linten, vloerstickers, van dat desinfectiespul, je bent zo een paar duizend euro verder.'

Logistiek

Ook vanuit logistiek oogpunt zien de bibliotheekmedewerkers zich deze dagen geplaatst voor een enorme klus, vertellen bibliotheek-teamleiders Marieke Kanis en Magda Dekker.

'We komen nu nauwelijks aan ander werk toe', aldus Kanis. 'We zijn met vier mensen twee hele dagen in touw om alle vestigingen corona-proof te maken. En daarnaast gaan de reserveringen en het in quarantaine brengen van teruggebrachte boeken ook door.' Dekker vult aan: 'We gaan alleen open voor uitlenen en terugbrengen van boeken of dvd’s. Even rondsnuffelen mag, maar niet te lang. Er staan namelijk nog meer mensen te wachten die even naar binnen willen.' En eenmaal binnen zijn er meer beperkingen. Er kan geen gebruik gemaakt worden van de pc’s of de multitouchtafels. Een krantje lezen is er ook niet bij en ook de toiletten gaan op slot.

Niet ten koste van Afhaal Bieb

De maatregelen gaan niet ten koste van de inmiddels zeer succesvolle Afhaal Bieb. Directeur Van de Weg daarover: 'Die service slaat echt enorm aan en blijft nog een tijdje bestaan. Bijvoorbeeld voor mensen die het nog niet aandurven om zelf een boek uit te komen zoeken. Of voor mensen die door ons verrast willen worden met een leuk pakket, die zijn er namelijk ook heel veel.’'

Marieke Kanis: 'Onze leners gaan voor alles.' Magda Dekker: 'We moeten als bibliotheek alle zeilen bijzetten, maar we doen het graag. De mensen reageren enthousiast. Laatst kwam iemand zelfs een bloemetje brengen om ons te bedanken. Daar krijg je echt energie van!’'

De verschillende vestigingen van de Bibliotheek Noord-Veluwe gaan met ingang van 18 mei op twee momenten in de week open. Voor exacte dagen en tijdstippen verwijst directeur Hetty van de Weg naar haar site: 'Dagen en tijdstippen kunnen veranderen. We willen graag voorkomen dat mensen voor een dichte deur staan.'