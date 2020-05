Rechter zet streep door promotie De Graafschap en stelt KNVB in het gelijk

De Graafschap en Cambuur stapten gezamenlijk naar de rechter. Beide ploegen hadden een grote voorsprong op de concurrentie en stonden op een promotieplek toen er een streep door de competitie ging. De KNVB besloot de promotieregeling alleen niet toe te passen. De rechtbank besloot vandaag dat de voetbalbond daarin niet tegen de regels in heeft gehandeld.

De rechter stelde de KNVB in alle punten in het gelijk. 'Hoewel de KNVB ook een ander besluit had kunnen nemen, is het genomen besluit ook niet zo onredelijk dat het om die reden teruggedraaid moet worden. De KNVB moest een beslissing nemen door de coronacrisis', zo stelde de rechter. 'Met de stand op dit moment was het ook niet met zekerheid bepaald wie er zouden promoveren of degraderen.'

'Onduidelijkheid stemming niet handig'

De Graafschap en Cambuur beriepen zich ook nog op de onduidelijkheid rond een stemming van de betaald voetbalclubs, waarin 16 clubs aangaven dat zij voor een promotie of degradatieregeling zijn.

De KNVB telde de negen 'niet stemmers' mee bij de 'nee stemmers'. Maar de rechter vindt dat de KNVB ook daarin een juiste keuze heeft gemaakt. 'De onduidelijkheid die er was rond de stemming was niet handig, maar de KNVB moet gevolgd worden in haar besluit dat er onvoldoende duidelijkheid was.'

Ostendorp: 'Dit moet indalen'

De Graafschap-directeur Hans Martijn Ostendorp baalt stevig van de uitspraak. 'Dit moet eerst even indalen. We gaan bespreken wat we nu nog kunnen doen. Voor vandaag is het even niet anders. De rechter heeft zorgvuldig zijn woorden gekozen en gezegd hoe zuur het is voor De Graafschap. Dit heeft financieel wel enorme gevolgen voor ons.'

'Klote, bleef niks van over'

Twee diehard Graafschap-supporters, Sjoerd Zwaan en Arjan Geurtsen, keken de uitspraak live mee. Zij baalden ook keihard van het nieuws dat hun club nog een jaar eerste divisie speelt. 'Klote, er bleef helemaal niks van over', stelde Geurtsen.

Hoop nog niet opgeven

De Graafschap hoeft de hoop nog niet helemaal op te geven. Via een algemene ledenvergadering zou het besluit van de KNVB nog omver geworpen kunnen worden door de clubs. De KNVB liet alleen al eerder weten geen haast te willen maken met het beleggen van die vergadering.

