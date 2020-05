Mike Snoei: 'Trainingen beginnen saai te worden'

De meeste clubs trainen nu ruim een week weer in kleine groepjes met de bal, maar heel uitdagend is dat niet. 'Zoals we nu trainen, dat is gekunsteld', zegt De Graafschap-coach Mike Snoei.

Toen de club uit Doetinchem op 4 mei na bijna twee maanden wachten het veld weer op mocht, spatte de gretigheid er nog vanaf. 'Als een stel jonge koeien die eindelijk de wei in mochten', herinnert Snoei zich die eerste training achter gesloten deuren op De Bezelhorst.

Gekunsteld

Inmiddels mag De Graafschap al wel weer met tien spelers op het veld staan, maar de richtlijnen zijn streng en halen het 'echte voetbal' volgens Snoei weg. Contact is niet toegestaan en bij alle oefeningen moet anderhalve meter afstand gehouden worden. 'Het begint nu toch wel saai te worden', zegt Snoei eerlijk. 'Zo trainen is erg gekunsteld. We mogen niet eens koppen, dus we moeten de bal over de grond laten lopen. We hebben als clubs te maken met veel restricties.'

Snoei: 'Ook het begroeten 's ochtends is natuurlijk mega saai. Dit is niet zoals het voetbal is, maar we hebben het ermee te doen en houden ons netjes aan de regels. Maar het gaat wel tegenstaan, merk ik. Hopelijk mag er binnenkort toch weer wat meer, hoorde ik de minister zeggen.'

Afsnijden in het bos

Creativiteit is daarom het sleutelwoord. 'Ik ga mijn spelers verrassen', meldt Snoei met een glimlach. 'Ze horen vanmiddag dat ze vrijdag het bos in mogen. Bij mij in de buurt ligt het prachtige Montferland en daar heb ik een parcours gevonden. Ik loop die route zelf in anderhalf uur, de jongens mogen er drie kwartier over doen. Maar als iemand afsnijdt, kan hij goed verdwaald raken in dat bos. Het is heel dicht daar, dus dat raad ik ze het niet aan.'

Voorop

Terwijl de uitspraak van de rechter over wel of geen promotie steeds dichterbij komt, slaagde De Graafschap er deze week alvast in een nieuwe speler te contracteren. Met Joey Konings van Heracles Almelo trok de club zijn tweede aanwinst aan. 'Een spits die bij ons past', zegt Snoei enthousiast. 'Een type die voorop gaat in de strijd, altijd keihard werkt maar hij kan ook heel goed voetballen.'

Donyell Malen

Konings speelde in de jeugd van PSV in een lichting met Gakpo, Mauro en Obispo, vertelt Snoei. 'Hij moest concurreren met Donyell Malen, dus dat was lastig. Maar toen zag ik al dat hij een goede spits was. Bij Heracles heeft hij te weinig gespeeld, maar ook daar liep met bijvoorbeeld Cyriel Dessers veel concurrentie rond. Ik denk dat wij een goede stap hebben gezet met zijn komst.'