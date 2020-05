Martin werd op zijn 26ste directeur, zijn opvolger ligt nu in de wieg

De zevende generatie borstelmakers ligt al in de wieg, maar of zijn zoon Joris het bedrijf over gaat nemen, dat maakt Martin Lurvink niets uit. 'Als hij maar iets doet dat hij leuk vindt, zo is het bij mij thuis ook gegaan.' Lurvink werd op zijn 26ste directeur van borstelfabriek Luva in Aalten.

De Achterhoeker is woensdag te zien in de eerste aflevering van het nieuwe televisieprogramma Fa.Milie BV, waarbij Omroep Gelderland een kijkje neemt bij verschillende familiebedrijven in onze provincie.

Borstelmakers rond de pekpot. Foto: Luva

Zesde generatie

De borstelfabriek is in 1850 begonnen door drie broers Lurvink. Huidige directeur Martin Lurvink is zesde generatie borstelmaker. 'Ik heb eerst andere banen gehad, maar doordat ik veel vrije tijd had, ben ik in het bedrijf erbij gaan werken. En dat vond ik eigenlijk best wel leuk om te doen,' vertelt Lurvink.

Naast Martin werkt ook zijn oom Frans nog in het bedrijf als productiechef. Hij vindt het jammer dat er niet meer familieleden in het bedrijf werken. 'Mensen werden ouder, ze gingen met pensioen en de nieuwe aanwas is in andere sectoren terechtgekomen.'

'Heel zware klus'

Tot 2010 was de vader van Lurvink (Martin senior) directeur van de fabriek, maar toen hij overleed aan slokdarmkanker, nam junior zijn bedrijf op 26-jarige leeftijd over. 'Ik heb in een korte periode heel veel moeten leren, om het bedrijf over te nemen. Maar het is gelukkig goed gegaan. Maar het was een heel zware klus.'

Inmiddels is Lurvink al tien jaar directeur van de borstelfabriek, maar staat niet boven zijn personeel. 'We doen het hier met zijn allen, zonder onze groep mensen had ik het nooit gered. Zeker in de tijd toen mijn vader wegviel. Ik heb erg veel steun aan mijn medewerkers gehad'.

Frans, Martin en Joris Lurvink voor hun borstelfabriek in Aalten. Foto: Omroep Gelderland

Familiebedrijven

Hoe is het om met je familie samen te werken? Een bedrijf runnen met mensen die je privé ook veel ziet, niet iedereen zou dat willen. Toch zijn er in Gelderland meer dan 45.000 familiebedrijven. In het nieuwe tv-programma Fa.Milie BV wordt onderzocht wat de dynamiek binnen dergelijke families is en hoe ze zich staande houden, ook in tijden van corona.

Meer zien? Kijk dan Fa.Milie BV op 20 mei om 17.35 uur, daarna ieder uur herhaald. In totaal zendt Omroep Gelderland op woensdagen negen programma's over familiebedrijven in de provincie uit.