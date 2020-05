Drugspand in Hattem op slot

Burgemeester Toon van Asseldonk heeft in Hattem heeft een woning gesloten vanwege de hoeveelheid drugs die daar aanwezig was. In de woning is een ‘handelshoeveelheid’ aan drugs gevonden. De woning blijft drie maanden op slot.

De burgemeester is bevoegd om een pand of woning voor een aantal maanden te sluiten. 'Door het pand te sluiten wordt een duidelijk signaal afgegeven dat dit soort praktijken niet getolereerd worden in Hattem', zo laat de gemeente Hattem weten. 'Bovendien verkleint het de overlast van bijvoorbeeld drugsgebruikers die komen en gaan en wordt het ook voor hen duidelijk dat er niets meer te halen valt.'

Overlast

Burgemeester Toon van Asseldonk vindt het belangrijk om stevig op te treden wanneer er ergens handel in drugs wordt geconstateerd: 'Dit zijn praktijken die we absoluut niet willen in Hattem. De productie van drugs gaat vaak gepaard met gevaarlijke situaties voor de omwonenden en de verkoop levert overlast voor de buurt op. Wanneer we een signaal krijgen dat er ergens mogelijk drugs worden geproduceerd of verkocht, maken we hier serieus werk van. We zullen in zo’n situatie ook zeker niet schromen om een woning te sluiten om verdere overlast te voorkomen. Ik roep Hattemers op om verdachte situaties te melden. Dit kan door te bellen met Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.'

Sluiting bij handel of productie

De burgemeester heeft de bevoegdheid om panden te sluiten op basis van de Opiumwet. Hij kan koop- en huurwoningen en bedrijfspanden sluiten wanneer hier handel of productie van drugs plaats vindt. Dit kan direct bij een eerste constatering van een bepaalde hoeveelheid drugs. Sluiting is ook mogelijk als de eigenaar zelf niet op de hoogte is van de drugshandel of –productie in het pand. Eigenaren doen er daarom goed aan om alert te zijn aan wie ze verhuren.