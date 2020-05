Verliefde Adele boetseert hoofd van haar Rob: 'Ik miste hem'

Rob woonde in Arnhem en Adele in Amersfoort. De twee, nu bijna 75 jaar oud, leerden elkaar kennen via een uitwisseling van de kerk. 'Het was liefde op het eerste gezicht. Een dag na onze ontmoeting waren we al meubels aan het uitzoeken.'

Maar samenwonen zat er nog niet in. Pas na vier jaar trouwde het stel. Regelmatig stapten ze in de trein om elkaar te zien. Maar Adele miste haar Rob.

Cursus boetseren

Creatief als ze is volgde ze een cursus boetseren. Van klei maakte ze het hoofd van Rob op ware grootte na. 'Ik had een fotootje van Rob erbij. En als hij er was kon hij poseren. Hij vond het leuk dat ik hem boetseerde.'

De tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Omroep Gelderland

Teleurgesteld was ze toen bleek dat Robs hoofd niet gebakken kon worden in de oven. 'De bedoeling van de cursus was dat ik het beeld in brons zou gieten. Maar daarvoor had ik geen geld.'

'Het hoofd was van massief klei en dat kan barsten in de oven. We moesten Robs hoofd door tweeën snijden om uit te hollen. Toen konden we hem afbakken. Daar kromp hij wel iets van. Ik was dolgelukkig dat het lukte.'

Achter de bank

Na een paar verhuizingen prijkt Robs hoofd nog steeds in de woonkamer, achter de bank op een sokkel. Adele zet een kleine zwart-wit foto van Rob erbij: 'Hij lijkt goed hè?', vraagt ze.

'Rob vindt het helemaal niet gek om naar zichzelf te kijken. Hij is eraan gewend geraakt. Ik moet hem alleen even afboenen. Hij is een beetje stoffig geworden na al die jaren.'

Verslaggever Marjolein Deurloo sprak met Adele en Rob:

In 'Wij zijn Gelderland' zet Omroep Gelderland elke werkdag een gewone Gelderlander in het spotlicht. Iedereen heeft een eigen verhaal en dat laten we graag zien.