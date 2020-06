Eindelijk is het officieel: Rogier Meijer nieuwe hoofdtrainer NEC

Half april meldde Omroep Gelderland al dat de 38-jarige Doetinchemmer de enige kandidaat was voor het hoofdtrainerschap. Meijer was dit seizoen al één van de drie hoofdverantwoordelijken bij NEC samen met Adrie Bogers en François Gesthuizen. Bogers moet weg bij de club en Gesthuizen krijgt een functie in de jeugdacademie.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Geen diploma

Rogier Meijer beschikt nog niet over het hoogste trainersdiploma. De cursus UEFA Pro kwam door het coronavirus stil te liggen. Daarom krijgt NEC dispensatie en moet Meijer later zijn diploma alsnog halen.

Tekst gaat verder onder de foto.

Meijer is sinds 2017 in dienst van NEC. Hij kwam over van De Graafschap, waar hij als speler gold als een clubicoon. Aanvankelijk was de Achterhoeker trainer van Onder-19, maar in april 2019 schoof hij door naar het eerste elftal. Daar vormde hij eerst een driemanschap met Ron de Groot en Adrie Bogers, afgelopen seizoen kwam Gesthuizen in plaats van De Groot. Maar die laatste keert nu weer terug als assistent van Meijer bij het eerste elftal.

Van Duin keert terug

Hoe de technische staf er verder uit gaat zien, is nog niet helemaal duidelijk. Er komt waarschijnlijk geen tweede assistent-trainer.

Tekst gaat verder onder de foto.

Voormalig NEC-doelman Marco van Duin (foto) keert vrijwel zeker terug bij de club om Gabor Babos op te volgen als keeperstrainer. Of teammanager Muslu Nalbantoglu mag blijven, is nog onzeker.

Zie ook: