Vergoeding van 125 euro voor incontinentie-afval

De vergoeding is 125 euro voor het jaar 2020. Dit is gebaseerd op twee extra inworpen per week. De regeling geldt uitsluitend voor inwoners die incontinentie- of medisch afval hebben.

Onder medisch afval wordt onder andere verstaan: materiaal van stoma- en nierdialyse, hulpmiddelen van sondevoeding, CAPD-afval en plastic afval, zoals infuuszakken. De vergoeding is niet voor ouders van kinderen die wegwerpluiers gebruiken. Zij komen niet in aanmerking voor het bedrag.

Eerst verzoek indienen

Sinds woensdag is het mogelijk om een verzoek in te dienen voor het lopende jaar. Het is ook nog mogelijk om met terugwerkende kracht een vergoeding aan te vragen voor het afgelopen jaar. De aanvraag kan worden gedaan via de website van de gemeente of telefonisch.

De regeling is tijdelijk tot er een oplossing is voor een gescheiden verwerking van de incontinentiemateriaal.