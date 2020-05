Je moet vanaf juni bij het raam zitten in de trein

Veel mensen zitten graag bij het raam in de trein. Vanaf 2 juni moet het zelfs. Het is één van de maatregelen om de reguliere dienstregeling van de NS weer te hervatten, zo goed en zo kwaad als dat gaat in tijden van corona.

De stoelen bij het raam hebben een groene sticker gekregen om aan te geven dat je daar wel mag zitten en op vrijwel alle andere stoelen niet. Dat is nodig om zoveel mogelijk de anderhalve meter afstand in acht te kunnen nemen.

Soms zul je een trein moeten wachten

Omdat reizen met de trein ook kortere afstanden dan anderhalve meter tot de ander met zich mee brengt verplicht de overheid reizigers een mondkapje te dragen.

Omdat vanaf juni ongeveer de helft van de stoelen beschikbaar is kan het zijn dat reizigers een trein aan zich voorbij moeten laten gaan en wachten op een volgende wanneer er geen 'groene stoel' beschikbaar is.

De oproep is dan ook om alleen met de trein te reizen als het echt nodig is. De NS kijkt dagelijks hoeveel reizigers er in de treinen zitten. De afgelopen periode zagen we op een aantal trajecten het aantal reizigers groeien. Op andere lijnen worden minder treinen ingezet dan normaal. In Gelderland gaat het dan om de extra spitstreinen van Amersfoort naar Harderwijk en het nachtnet Arnhem-Nijmegen.

Afstandslijnen en pictogrammen

Op stations zijn stickers, pictogrammen en afstandslijnen aangebracht om de 1,5-meterregel onder de aandacht te brengen. Vanaf 20 mei zullen geleidelijk ook weer meer winkels en services op het station open gaan. Reizigers kunnen straks bij verschillende winkels op het station een mondkapje kopen.

De NS noemt de dienstregeling de 'maximaal mogelijke'. Net als andere bedrijven heeft het te maken met meer ziektemeldingen of medewerkers met een zorgtaak.

Ook het internationale treinverkeer gaat in stappen terug naar de volledige dienstregeling. Zo zal begin juni de IC Brussel, ICE en IC Berlijn conform dienstregeling gaan rijden en Thalys en Eurostar volgen later in juni en juli.