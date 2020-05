Ruim 1100 bossen bloemen bij ziekenhuis afgeleverd, afzender is anoniem

'Dit doet ons heel goed', zegt Susan Hoftijzer, werkzaam als assistente anesthesie in het ziekenhuis in Winterswijk. 'Het zijn bijzondere weken met het coronavirus. We hebben alle zeilen moeten bijzetten. Mensen die werken in de operatiekamers zijn in een halve dag klaargestoomd om bij te springen op de intensive care.'

Susan heeft geen idee wie de gulle gever is. 'Het moet een dankbare patiënt geweest zijn, want iedereen kreeg een prachtige bos bloemen. Het was een bloemenzee op de afdeling. Het rook ook zo lekker.'

Geen goedkoop bosje

Goedkope boeketten zijn het beslist niet, gaat ze verder. Het totaalbedrag loopt in de duizenden euro's. 'We hebben stiekem wel even zitten rekenen. We waren er stil van.'

Sinds de uitbraak van Covid-19 lopen de ziekenhuismedewerkers op het tandvlees. Maar de waardering is groot, zegt Susan. 'We werden vanaf het begin af aan verwend met gebak, chocola, bloemen en fruit. Hartverwarmend.'

Rust keert terug

Maar ook in het SKB keert de rust langzaam maar zeker terug. Susan: 'Ik had laatst nachtdienst en toen hadden we eigenlijk niks. Geen gebak, geen chocola, dus ik zei: het is wel een beetje kaal zo, hè.'

Door de bloemenzee verdween die gekscherende gedachte op slag. 'Mensen vergeten je niet. Dat je nog steeds je werk doet en dat is prachtig.' De druk op de afdeling intensieve zorg wordt minder, besluit Susan. 'We gaan de uitgestelde behandelingen weer oppakken en dat is ook nodig.'

Luister hier het radio-interview terug van Rob Kleijs met Susan Hoftijzer: