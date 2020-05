Aantal gebruikers voedselbank stijgt door coronacrisis

Het werkelijke aantal mensen dat is geholpen, ligt hoger. Sommige voedselbanken hebben de afgelopen weken geen formeel intakegesprek gehouden, maar direct voedselhulp gegeven. Die mensen zijn niet geregistreerd en zitten niet in de cijfers. De voedselbank vreest dat de stijging in het 2e kwartaal tientallen procenten hoger zal uitvallen.



De voedselbanken roepen mensen op om contact op te nemen als ze financieel in de problemen komen. Ze benadrukken dat het voor de voedselbank niet uitmaakt of je nog vermogen hebt, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het recht op een bijstandsuitkering.



'Of je in aanmerking komt voor hulp van de voedselbank, hangt af van hoeveel geld iemand maandelijks overhoudt voor eten en drinken', schrijft de Nederlandse Vereniging van Voedselbanken.



Coronacrisis

Ook voedselbanken worden getroffen door de coronacrisis. Terwijl de vraag naar voedselpakketten toeneemt, vallen veel oudere vrijwilligers uit. Toch zijn de voedselbanken positief: "Er ontstaat echt een gevoel van 'het samen doen'."



Naast de daling van het aantal vrijwilligers maken voedselbanken zich zorgen om de grotere vraag naar pakketten. 'Als je bedenkt dat 40 procent van de werkenden in Nederland een flexcontract heeft of zelfstandig ondernemer is, dan zijn dat de mensen die als eerste geen werk of opdrachten meer hebben. En dat zijn de mensen die een beroep op ons doen.'



RTV Arnhem sprak met Caroline van de Sluis, coördinator van de Voedselbank Arnhem. U kunt het interview hieronder beluisteren.