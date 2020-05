'Lokale sportscholen moeten zo snel mogelijk weer beginnen'

Bij het sporten komen zogeheten aerosolen vrij, die in afgesloten ruimtes een risico vormen voor de verspreiding van het coronavirus. Daarom mogen sportscholen pas vanaf 1 september weer open.

‘De komende tijd moeten we alle zeilen bijzetten om door te kunnen pakken. Met alternatieven zoals online instructievideo’s proberen we mensen in beweging te houden. Die worden wel goed bekeken, maar het blijft een onzekere tijd', vertelt Jeroen Vos, eigenaar van een drietal sportscholen in Druten. De afgelopen weken hebben een hoop mensen hun abonnement bij hem opgezegd. 'Komend weekend starten we met buitenlessen. Hopelijk is dat reden genoeg voor de klant om bij ons te blijven.'

Lobbyen voor een herstart

Nu de lokale sportondernemers met de handen in het haar zitten, wil partij Kernachtig Druten onderzoeken of er iets te regelen valt. ‘Het politieke beleid uit Den Haag is behoorlijk zwart-wit, maar voor de overlevingskansen van de ondernemer moeten we toch een compromis zien te vinden’, meent fractievoorzitter Gerard Worm. Daarom vraagt de partij nu aan het college of ze bereid is om bij het Rijk te lobbyen, zodat sportondernemers eerder aan de slag kunnen.

‘Je moet dit issue op een gegeven moment op de kaart zien te krijgen. Voor andere branches, zoals de horeca, wordt er continu onderzocht hoe ondernemers zo snel mogelijk kunnen starten. Het mag niet zo zijn dat onze lokale sportscholen binnenkort moeten stoppen‘, besluit Worm.