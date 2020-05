Fans De Graafschap brengen taart naar supporters Cambuur

'We gaan een bezoek brengen aan de fans van Cambuur', vertelt Ruud Hissink van supportersvereniging SV Superboeren. 'We vonden het een goed signaal een taart daar naartoe te brengen om onze vriendschap te bevestigen.'

Hij vervolgt: 'Om aan te geven dat het in Nederland nu moeilijke tijden zijn, niet alleen voetbal. Dat is een van de belangrijkste bijzaken. Maar om te laten zien dat we met z'n tweeën naast elkaar kunnen staan in plaats van rivalen van elkaar te zijn. Je hebt elkaar nodig.'

'Waar voor ons geld'

'Zeker met de uitspraak in aantocht willen we een statement maken. We zijn twee belangrijke pionnen in het betaald voetbal. We stonden niet voor niets eerste en tweede toen de competitie gestopt is. We willen waar voor ons geld hebben.'

'De manier van de totstandkoming van het besluit van de KNVB was rommelig, om het zomaar uit drukken. Wazig. Dat is het gat waar de advocaat is ingedoken. Ik hoop dat dat een flinke vangst oplevert in de vorm van drie punten vanavond', stelt Hissink.

Foto: SV Superboeren

'Liefst met 20 clubs in eredivisie'

Vanavond om 19.00 uur doet de voorzieningenrechter in Utrecht uitspraak in de zaak. 'Ik hoop dat we promoveren. Het feit dat de rechter drie uur heeft uitgetrokken om de partijen te horen, vond ik heel bijzonder. En dat het vanavond weer via een livestream wordt uitgezonden, zegt iets over de essentie van de zaak.'

'Mocht dat niet zo zijn, dan komen we elkaar volgend seizoen weer tegen in de Keuken Kampioen Divisie en promoveren we alsnog. Maar het liefst volgend jaar met 19 andere clubs in de eredivisie', kijkt Hissink vooruit.

Ruud Hissink van SV Superboeren over het waarom van de taart.

