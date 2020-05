Martijn (28) maakt 2,8 miljoen teststaafjes

Mede-eigenaar Martijn van de Ven kan het telefoontje van multinational DSM nog goed herinneren. 'Ze hadden al verschillende partijen benaderd, maar die konden geen van allen binnen een acceptabele tijd leveren. De kortste termijn zou drie maanden zijn.' Dat kon de jonge start-up wel. Van de Ven: 'In zes dagen is het gelukt', zegt hij met gepaste trots.

Martijn van de Ven (28), Jeroen Raijmakers (28) en Jeroen Compen (30) maken de staafjes voor de overheid die samenwerkt met DSM. Rijk worden ze er niet van, maar dat hoeft voor hen ook niet. Ze doen het werk tegen kostprijs. Van de Ven: 'Dat was een vereiste, het is voor ons vooral een kans om te laten zien wat we in huis hebben. En we willen doen wat nu nodig is.'

Het geheim van de snelheid

De jonge ondernemers zijn zo snel juist omdat het bedrijf klein is. 'We hebben elke stap van de productie in huis. Van ontwerp tot staafje. Daardoor kunnen we het zo snel. We hoeven niet te overleggen met allerlei bedrijven.' Het samenbrengen van alle specialismen, onder één dak, is volgens van de Ven het geheim van de snelheid. 'Je ziet eigenlijk in Nederland maar ook in Europa dat de hele aanvoerketen bestaat uit allerlei bedrijfjes. Dat maakt het hele proces een stuk trager'

Een hoog risico: wel of niet doen?

De opdracht is een grote kans voor de tech start-up, toch twijfelde zij nog even. 'We hebben er heel goed over nagedacht, want het is in de basis allemaal non-profit en dat is met zulke grote aantallen best een hoog risico als beginnend bedrijf. We hebben er uiteindelijk toch voor gekozen. En het loopt op rolletjes.'

En zo rollen er dagelijks meer dan 30.000 neusstaafjes uit de machines. 'Die staan zo ingesteld dat ze zelfstandig 24 uur per dag, 7 dagen in de week produceren.'