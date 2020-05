CORONA | De belangrijkste cijfers op een rij

Aantal inwoners per gemeente opgenomen in het ziekenhuis

In deze kaart zie je hoeveel inwoners van een gemeente (per 100.000 inwoners) in Gelderland in totaal zijn opgenomen in het ziekenhuis. Door op de kaart te klikken, verschijnen ook de cijfers over het aantal doden, opgenomen ziekenhuispatiënten en bekende besmettingen per gemeente.

Aantal ziekenhuisopnames en overledenen per provincie

In deze kaart zie je het aantal ziekenhuisopnames en overledenen in Gelderland

Aantal geregistreerde besmettingen, ziekenhuisopnames en overledenen per gemeente

Selecteer hieronder jouw gemeente om te zien hoeveel inwoners er in totaal positief getest zijn op het coronavirus en hoeveel inwoners er in totaal zijn opgenomen in het ziekenhuis.

Voor blinden en slechtzienden: klik hier voor een overzicht per gemeente in een tabel.

Aantal geregistreerde besmettingen in Gelderland

In deze grafiek zie je hoe het aantal geregistreerde besmettingen met het coronavirus zich in Gelderland zich ontwikkelt.

Voor de grensbewoners is via deze link het aantal gevallen per gemeente te zien in de Duitse deelstaat Noordrijn Westfalen.

Aantal geregistreerde besmettingen in Nederland

In deze grafiek zie je hoeveel geregistreerde besmettingen met het coronavirus in Nederland per dag bijkomen. Linksboven de grafiek kun je ook zien hoe het aantal geregistreerde besmettingen zich ontwikkelt.

Aantal mensen overleden in Nederland

In deze grafiek zie je hoeveel mensen er per dag zijn overleden aan het coronavirus in Nederland. Linksboven de grafiek kun je ook zien hoe het aantal doden in Nederland zich ontwikkelt. Er worden door het RIVM geen woonplaatsen vrijgegeven. Daardoor is het niet bekend hoeveel mensen er in Gelderland zijn overleden.

Aantal ziekenhuisopnames in Nederland

in deze grafiek zie je hoeveel mensen er in Nederland per dag worden opgenomen in het ziekenhuis. Linksboven de grafiek kun je ook op de ontwikkeling sinds de eerste opname in het ziekenhuis klikken.

Aantal opnamen op IC door coronavirus in Nederland

In onderstaande grafiek vind je terug hoeveel patiënten met het coronavirus per dag zijn opgenomen op de intensive care-afdeling (IC) van ziekenhuizen in Nederland en hoe dit aantal zich de afgelopen tijd heeft ontwikkeld. Daarnaast vind je dezelfde cijfers over het aantal overleden patiënten op de IC en hoeveel patiënten die op de IC lagen zijn genezen.

De gegevens zijn afkomstig van het Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE). Zij zijn afhankelijk van data-verstrekking van de deelnemende IC's. Door drukte in het ziekenhuis kan het zijn dat getallen niet volledig zijn of dat patiënten met vertraging worden toegevoegd aan het systeem.

