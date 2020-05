Dit is het coronablog van 13 mei

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

woensdag 13 mei

22:15 - Gelderse uitvinding moet ons beter gaan beschermen tegen virussen

Misschien is het wel het nieuwe normaal: een balie met plexiglas én ingebouwd afzuigsysteem. Twee Gelderse ondernemers kwamen op het idee toen ze lazen over een Fins onderzoek. Uit dat onderzoek blijkt dat het virus ook via de lucht overgedragen kan worden.

De balie met afzuigsysteem. Foto: ANP

20:53 - Een defilé voor de 86-jarige Roelof

Je verjaardag vieren gaat wat anders gedurende de coronacrisis. Geen grote groep familie en vrienden op bezoek en geen uitbundigheden, maar afstand houden. Actrice en presentatrice Gerda Havertong verraste haar echtgenoot Roelof Lenten met een heus defilé voor zijn 86ste verjaardag.

17:49 - Hoe verdelen we stad en natuur na corona?

De steden in Nederland dijen uit en de natuur komt verder onder druk te staan, ziet Harm Edens. Hoe verdelen we de stad en de natuur na deze coronatijd, vraagt hij zich af.

Foto: Omroep Gelderland

17:47 - Iedereen wil een caravan of camper

Waar moeten we in de zomer naartoe op vakantie? Dat is nog best onzeker. Eén ding is zeker: een vliegvakantie zit er nog even niet in. Veel mensen besluiten daarom nu een camper of caravan te kopen. En dat betekent extra drukte bij de caravancentrale in Barneveld.

Foto: Omroep Gelderland

17:46 - Chef-kok sluit restaurant

Mede door uitblijvende klandizie tijdens de coronacrisis heeft chef-kok en eigenaar Mike Vrijdag besloten zijn restaurant Strandlodge in Winterswijk per direct te sluiten.

Foto: Omroep Gelderland

16:39 - Bloemen voor iedereen

Een patiënt die de afgelopen tijd te maken kreeg met het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk bedankte op fraaie wijze alle medewerkers van het ziekenhuis. De reactie van het SKB zegt alles.

 SKB Winterswijk@SKBWinterswijk Wauw, wij zijn SPRAKELOOS! 😍 Een tevreden patiënt uit Lichtenvoorde is zo dankbaar voor onze inzet in de afgelopen periode dat alle medewerkers van ons ziekenhuis een boeket bloemen hebben ontvangen. Dit is echt hartverwarmend. Dank je wel! 💐❤️ 16:05 - 13 mei. 2020 Andere Tweets van SKB Winterswijk bekijken

15:10 - Kunnen honden corona opsporen?

GGD-arts Ashis Brahma beantwoordt dagelijks een vraag over corona.

 

14:31 - Je mag weer naar Madurodam, maar niet met z'n allen tegelijk

Foto: ANP

Madurodam gaat maandag weer open. Het miniatuurpark in Den Haag was sinds 13 maart dicht vanwege de uitbraak van het coronavirus. Op zaterdag en zondag mogen abonnementhouders alvast naar binnen om de maatregelen te testen. Madurodam verkoopt eerst alleen dagkaartjes, die alleen online te krijgen zijn. Iedere bezoeker moet bij aankoop een dag en een tijdvak reserveren. Als een maximum is bereikt, kan niemand er meer bij. Dat moet voorkomen dat het te druk wordt in het park. Verspreid over het terrein staan plekken waar bezoekers hun handen kunnen ontsmetten.

14:23 - Corona kan nekslag zijn voor financiën gemeenten

Gemeenten hebben het zwaar en veel tegenslagen kunnen ze niet hebben. De coronacrisis kan wel eens de nekslag zijn voor de financiën van gemeenten, dat zegt gedeputeerde Jan Markink.

14:12 - Eén dode erbij in Gelderland door corona

Het aantal dodelijke slachtoffers door corona in onze provincie is de afgelopen 24 uur met één opgelopen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RIVM. In totaal zijn zeker 635 mensen in Gelderland aan het virus overleden.

13:59 - De nieuwste cijfers van het RIVM

De landelijke cijfers van het RIVM, de provinciale aantallen volgen zo snel mogelijk.

13:55 - Uit eten en drinken op kosten van de gemeente in Wenen

Huishoudens in Wenen krijgen van de gemeente een voucher van 50 euro om te besteden in lokale restaurants en cafés in de Oostenrijkse hoofdstad. Eenpersoonshuishoudens krijgen een bon van 25 euro. Vanaf vrijdag mogen de restaurants en cafés hun deuren weer openen. De sociaaldemocratische burgemeester Michael Ludwig kondigde de maatregel van 40 miljoen euro woensdag via Twitter aan.

 Michael Ludwig@BgmLudwig Ab Mitte Juni starten wir eine Aktion, dass alle Wiener Haushalte einen Gutschein erhalten, um Wiener Gastronomie zu besuchen. (25 Euro für Ein-Person Haushalt, 50 Euro für Mehr-Personen Haushalt) 10:40 - 13 mei. 2020 Andere Tweets van Michael Ludwig bekijken

13:33 - Angst voor nieuwe piek en dat die dan samenvalt met de griep

Infectioloog van het Radboudumc in Nijmegen Chantal Bleeker beantwoordde vandaag weer vragen over corona op Radio Gelderland. Ze ging onder meer in op mogelijke complicaties bij een langdurig verblijf met corona op de intensive care. En ook stond ze stil bij de vrees die er is bij haar en haar collega's voor een tweede piek in het najaar. 'Als die samenvalt met de grieppiek, dan hebben we dan een groter probleem dan dat we nu hebben.'

 

13:20 - Bericht vanuit de traumaheli

De cijfers volgen later, maar in ieder geval één patiënt die tot vandaag in een Duits ziekenhuis lag, komt naar huis.

 Traumaheli-MMT.nl@TraumaheliMMT De #Lifeliner5 is vanuit Duitsland onderweg naar #Eindhoven met aan boord een IC/Coronapatiënt ^MB 13:17 - 13 mei. 2020 Andere Tweets van Traumaheli-MMT.nl bekijken

13:02 - Defensie maakt lunch

Een mooie verrassing voor de bewoners en medewerkers van de Siza dagbestedingslocatie in de wijk Rijkerswoerd in Arnhem. Daar kwam woensdag een legertruck van Defensie het terrein opgereden. Door een overschot aan ingrediënten gaat Defensie verschillende zorglocaties af om lunch te bereiden.

Op Radio Gelderland sprak Nieke Hoitink woensdagmorgen met landmachtcommandant Perry Meesters.



 

12:54 - Weer naar de woensdagmarkt in Winterswijk

De proef met de eerste woensdagmarkt in Winterswijk lijkt geslaagd. Het is de eerste keer dat de warenmarkt weer open is na het verbod door burgemeester Joris Bengevoord op 19 maart. Foto: Omroep Gelderland

12:15 - Vlucht geannuleerd? U hebt recht op geld terug

Foto: ANP

Luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties moeten gedupeerden van een geannuleerde vlucht vanwege het coronavirus hun geld teruggeven als die passagiers geen voucher willen. De keuze voor een financiële vergoeding is een recht van de gedupeerde. Dat ligt vast in het Europees passagiersrecht, zegt de Europese Commissie.

11:47 - Filmpje pakken kan weer

Pathé in Arnhem. Foto: Wikipedia/Maxxiwe

Bioscoopbezoekers mogen vanaf 1 juni met maximaal twee personen of een huishouden naar een filmvoorstelling van Pathé. Die keten is in Gelderland gevestigd in Arnhem, Ede en Lent. Ook moeten bezoekers direct de bioscoop verlaten zodra de film is afgelopen, staat in het coronaprotocol dat de bioscoopexploitant woensdag naar buiten heeft gebracht. Alleen kinderen onder de 12 mogen als groep naar de film, onder begeleiding van 2 volwassenen. Tickets zijn alleen online te koop. Verder krijgen bioscoopbezoekers vragen over hun gezondheid: wie ziekteverschijnselen heeft is niet welkom. Bovendien geldt dat bezoekers continu anderhalve meter afstand moeten houden tot andere bezoekers en medewerkers.

11:37 - 'Center Parcs weer open'

Center Parcs opent zijn vakantieparken weer voor bezoekers, meldt De Telegraaf. Na negen weken gaan op 20 mei de parken Het Meerdal in Limburg en het Drentse Sandur weer open. Ruim een week later, op 29 mei, volgen bijna alle andere Center Parcs-locaties.

11:27 - Radboudumc hervat onderzoek

Foto: ANP

Het Radboudumc in Nijmegen hervat deze week een deel van het wetenschappelijk onderzoek. Door de maatregelen rondom het coronavirus is veel onderzoek stilgelegd. Nu wordt niet-klinisch laboratoriumonderzoek opgeschaald, waarbij er geen interactie is met patiënten en proefpersonen. Ook gaat het om onderzoek dat buiten de ziekenhuisgebouwen plaatsvindt. Op deze manier wordt extra drukte op de ziekenhuisafdelingen vermeden en wordt er geen aanspraak gemaakt op de schaarse middelen in de zorg.

11:22 - Stichting Ambulance Wens helpt terminaal zieken in coronatijd

Afgelopen weekend heeft een terminaal zieke man afscheid kunnen nemen van zijn vrouw (zie foto). De twee konden elkaar vanwege het coronavirus zeven weken niet zien. De stichting Ambulance Wens, die zich inzet voor de laatste wensen van terminale patiënten, reed de man naar de woning van de vrouw, waar de twee door het raam afscheid van elkaar konden nemen.

Stichting Ambulance Wens helpt vandaag een vrouw uit Ubbergen. Ze wordt naar Moergestel gebracht om afscheid te kunnen nemen van haar dieren.



 St.Ambulance Wens@StAmbulancewens Wens 1 is voor een jonge vrouw(1988) uit Ubbergen zij gaat afscheid nemen van haar dieren in Moergestel. 07:48 - 13 mei. 2020 Andere Tweets van St.Ambulance Wens bekijken

11:04 - Vragen over financiële situatie sekswerkers

Sekswerkers hebben, meldt het ANP, een brandbrief aan het kabinet gestuurd. Daarin klagen ze over het ontbreken van financiële ondersteuning nu ze vanwege de coronacrisis niet mogen werken. Ook in Apeldoorn heeft de situatie van sekswerkers de aandacht van de lokale politiek. De fractie van Groei & Toekomst in de gemeenteraad van Apeldoorn heeft het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld. De Apeldoornse fractie wilde onder meer meer weten over de financiële situatie van sekswerkers en de toename van thuisprostitutie met alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s van dien. Volgens B en W van Apeldoorn blijkt uit cijfers van de politie dat het aanbod van betaalde seks via de bekende sekssites (middels advertenties) op dit moment flink lager ligt dan buiten de coronatijd. Ook zijn bij de politie geen meldingen binnengekomen van thuisprostitutie. Wel is een toename te zien van advertenties waarin 'virtual seks' wordt aangeboden.

10:27 - Nog even over sporten op het dak of de parkeerplaats van de sportschool

 Lydia Vroegindeweij@vroegje Er bestaan dus echt mensen die zich buiten op een parkeerplaats voor een sportschool op zo'n nepfiets in het zweet gaan trappen? Een fietstocht van niets naar nergens? Moet je dan niet keihard om jezelf lachen? #gatochfietsen 22:53 - 12 mei. 2020 Andere Tweets van Lydia Vroegindeweij bekijken

10:20 - Bibliotheken nog niet overal open ook al mag het wel

Bibliotheken mogen weer open. Maar nog niet overal in Gelderland zijn ze klaar voor de fase na de intelligente lockdown. Bibliotheek Rivierenland gaat bijvoorbeeld komende maandag pas open.

 

10:05 - Geen handgel in fles bij Ikea maar ontstopper

Foto: Pixabay

Klanten van de Ikea in Haarlem zijn afgelopen weekend gewond geraakt. Ze dachten hun handen te ontsmetten met een fles desinfecterende handgel die bij de ingang stond. In werkelijkheid ging het om riool- en gootsteenontstopper, per ongeluk verkeerd bijgevuld door een schoonmaakster. Eerstegraads brandwonden waren het gevolg.

09:50 - Corona-tv bij Omroep Gelderland

Foto: Omroep Gelderland

Omdat veel mensen nog steeds thuiszitten door het coronavirus, halen wij de pareltjes uit ons tv-archief. De mooiste programma's worden elke middag op TV Gelderland herhaald. Tussen 12.00 en 15.00 uur kun je de afleveringen terugkijken met Carrie ten Napel: Carrie On. In Carrie On gaat presentatrice Carrie mee op reis naar de Olympische Spelen in Londen, in 2012. Zes topsporters worden op de voet gevolgd.

09:25 - Virusverhalen

Foto: virusverhalen.nl

Zit je vanwege corona in thuisisolatie? Dan heb je alle tijd om te lezen. Zoals hier.

09:16 - TUI schrapt 8000 banen

Foto: ANP

Reisconcern TUI schrapt wereldwijd 8000 banen om overeind te blijven in deze coronacrisis. Dat komt neer op ongeveer 15 procent van het totale personeelsbestand. Volgens de grootste aanbieder van pakketreizen ter wereld is het nodig om de kosten fors terug te brengen. Deze zomer gaan waarschijnlijk veel minder mensen op vakantie. Hoeveel banen in ons land verdwijnen is nog onduidelijk. TUI is in onze provincie actief vanuit onder meer Nijkerk, Harderwijk, Tiel, Arnhem, Nijmegen, Zutphen en Doetinchem.

09:05 - 'Wandel corona de wereld uit'

Foto: Radboudfonds

Door de coronamaatregelen gaan wandelevenementen niet door. Dus ook geen Vierdaagse van Nijmegen. Vanuit de Radboud Universiteit en het Radboudumc komt het idee om alleen te wandelen. En daarmee geld in te zamelen voor onderzoek naar corona. Inmiddels zijn meer dan 25 acties gestart en is meer dan 9.000 euro ingezameld.

08:50 - Omgaan met corona in het Turks

Hoe moet je omgaan met corona als Nederlands je moedertaal niet is? In deze video legt de Nijmeegse programmamaker Sinan Can in het Turks een en ander uit.

 

08:42 - Dwangstoornis tijdens corona: 'Extra bang voor de boze buitenwereld'

Foto: Pixabay

Je bent bang. Bang dat er constant gevaar op de loer ligt. Bang om ziek te worden. Je probeert je angsten te onderdrukken door continu te poetsen of je handen te wassen. Het is dagelijkse kost voor mensen met angst- en dwangstoornissen. Maar volgens psycholoog Frank Op ‘t Veld zijn we in tijden van corona allemáál een beetje extra bang voor de boze buitenwereld.

08:31 - Sumoworstelaar overleden aan corona

Foto ter illustratie: Wikimedia Commons/Richard Giles

Een 28-jarige sumoworstelaar, bekend onder de naam Shobushi, is in Japan overleden aan het coronavirus. Hij is het eerste dodelijke slachtoffer in de sumosport. De worstelaar, die vorige maand in een ziekenhuis werd opgenomen, stierf na falen van meerdere organen.

07:58 - Bundesliga gaat weer verder

Foto: Pxhere

In Duitsland wordt zaterdag de Bundesliga hervat. De spelers is uitdrukkelijk verzocht vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus strikte regels met betrekking tot de hygiëne na te leven. Een van de scheidsrechters, Marco Fritz, zegt tegen Sport Bild zich niet verantwoordelijk te voelen voor de naleving daarvan. 'Ik moet het spel in goede banen leiden. Als een speler bijvoorbeeld op de grond spuugt, ga ik hem niet de gele kaart geven omdat in de protocollen staat dat dit in deze omstandigheden niet mag. Wel kan ik me voorstellen dat ik de betreffende voetballer er even op wijs dat dit niet de bedoeling is.'

07:48 - Balie met afzuigsysteem tegen corona

Twee Gelderse bedrijven hebben een balie met afzuigsysteem ontwikkeld. Die opstelling moet het plexiglas in de supermarkt, bij de huisarts en andere instellingen vervangen. Rondzwevende bacteriën moeten zo direct uit de lucht worden gehaald, zodat een volgende bezoeker die niet per ongeluk inademt.

Verslaggever Esther Hendriks sprak met Henk Klop van Klop Innovations:



 

07:27 - 'Patïenten mijden zorg'

Terwijl ziekenhuizen de gewone zorg langzaam opstarten, mijdt nog altijd een flinke groep patiënten de zorg. Dat meldt Trouw. Patiënten bellen niet met hun huisarts of 112, ook al hebben ze klachten die kunnen wijzen op iets ernstigs. Volgens de Federatie Medisch Specialisten zijn patiënten bang in het ziekenhuis het nieuwe coronavirus op te lopen, of om de zorg onnodig te belasten.

07:21 - Sporten op het dak van de sportschool

Roodgloeiend staat-ie, de telefoon van Fitness en Gezondheidscentrum Elst. Sporten is er namelijk al lang en breed mogelijk. Niet ín de sportschool, maar erboven, op het dak.



 

In Arnhem verplaatst sportschool Indoor Action alle groepslessen naar buiten en gaat zo creatief om met de regels. Toestemming van de gemeente Arnhem is nog nodig, maar daarna kan het sporten beginnen.

07:15 - Guido Weijers: 'Doe de theaters weer open'

Guido Weijers dringt bij premier Mark Rutte aan op het spoedig hervatten van theatervoorstellingen. Weijers heeft woensdag namens 'theaterminnend Nederland' een open brief aan de minister-president gestuurd met daarin een uitnodiging samen een kop koffie te drinken.