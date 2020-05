Raad Nijmegen: laat roeivereniging niet dobberen

Roeivereniging De Waal verdient beter. Dat vindt een grote meerderheid van de Nijmeegse gemeenteraad, die woensdagavond stemde over het bestemmingsplan voor watersportcentrum Bastion bij de Spiegelwaal. De Waal heeft een drijvend botenhuis gekocht, maar kreeg van wethouder Vergunst geen vergunning om die in de Spiegelwaal te leggen. De wethouder moet er nu van de raad alles aan doen om de roeivereniging alsnog tegemoet te komen.

Dat het al tijden niet lekker loopt tussen de roeivereniging en wethouder Vergunst, bleek woensdagavond maar weer eens toen laatstgenoemde en passant meedeelde dat er inmiddels een rechtszaak loopt tussen beide partijen.

Drijvend botenhuis zonder plek

Volgens Frank Jasper (Gewoon Nijmegen) heeft de ‘tegendraadse wethouder’ daar een groot aandeel in. Zo was het volgens de wethouder niet mogelijk een drijvend botenhuis in de Spiegelwaal te leggen, maar toen de roeivereniging dat aan Rijkswaterstaat vroeg bleek dat wel te mogen. Maar zonder vergunning van Nijmegen heeft de vereniging niets aan het drijvende botenhuis.

Roeivereniging De Waal zou eigenlijk samen met vijf andere watersportverenigingen zijn intrek nemen in het Bastion. Maar in 2019 trok de vereniging zich terug. Logisch, zo vindt een groot deel van de raad, gezien de hoge huur die de vereniging nooit zou kunnen opbrengen en vanwege de steile helling om de boten te water te laten. Voor de veelal oudere leden van De Waal is die helling van het Bastion naar het water onoverkomelijk en dus trok de vereniging zich terug uit de plannen voor gezamenlijke intrek in het Bastion.

Dringend nieuw onderkomen nodig

En juist door dat terugtrekken lijkt vereniging nu met lege handen te staan. In het bestemmingplan dat woensdagavond is aangenomen is niets geregeld voor De Waal. Maar volgens Jean Paul Broeren (DNF) moet De Waal een eerlijke kans krijgen ‘zodat het drijvende botenhuis straks geen zinkende Donjon wordt',

Ook veel andere raadsleden vinden dat de wethouder zich moet inspannen om het alsnog mogelijk te maken dat het botenhuis in de Spiegelwaal komt. Via het bestemmingplan dat woensdag aan de orde was kan dat niet meer, dat zou vier maanden vertraging opleveren en dat is onoverkomelijk voor de andere verenigingen, zoals Phocas die dringend toe zijn aan een nieuw onderkomen.

Maar wethouder Vergunst beloofde woensdagavond dat hij naast het bestemmingsplan werkt aan een overeenkomst met De Waal waarin het botenhuis toch nog geregeld wordt. Voor 1 juni wordt de raad over de voortgang van die onderhandelingen geïnformeerd.

