Skaeve huse Nijmegen mogen er eindelijk komen

Er is al in 2013 over gesproken en volgens sommige raadsleden zelfs al eerder, maar nu komen ze er eindelijk: de 'skaeve huse' bij de Nijmeegse wijk Weezenhof. Woensdagavond stemde en meerderheid van de gemeenteraad vóór het bestemmingsplan dat de asowoningen, zoals ze in de volksmond worden genoemd, mogelijk maakt.

Inhoudelijk was er nog wel kritiek op het plan voor de skaeve huse. Nick de Graaf (VVD) liet duidelijk weten dat zijn partij nooit voorstander is geweest van de containerwoningen bij Weezenhof. Hij diende een motie in dat Weezenhof eindelijk weer eens een volwaardig winkelcentrum moet krijgen, want sinds de brand in 2017 zijn daar nog steeds noodvoorzieningen. Maar dat voorstel werd door een deel van de raad afgedaan als misplaatst populisme, aangezien dat niet het onderwerp was van de vergadering.

Ook Paul Eigenhuijsen (VoorNijmegen.NU) is nooit voorstander geweest van de locatie. Bovendien vindt het ‘bezopen’ dat het zogenoemde buurtbeheerplan uit 2013 nog spreekt over een evaluatie in 2014. Een en ander had volgens hem al lang geactualiseerd moeten worden.

Wassen neus

Daarnaast vreest hij dat van echte evaluatie geen sprake is omdat er in de plannen nog staat dat de skaeve huse er minimaal 30 jaar moeten staan. Ook Hans van Hooft (SP) vroeg zich af wat zo’n wassen neus evaluatie dan in de praktijk waard is.

Maar wethouder Noël Vergunst verzekerde de raad dat er sprake is van echte evaluatie: mocht blijken dat er te veel overlast is dan worden er maatregelen genomen en indien mogelijk moet het project zelfs eerder afgebroken kunnen worden.

Wanneer de eerste schop in de grond gaat voor de skaeve huse, is op dit moment nog niet duidelijk.