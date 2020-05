Schipper met enorme belading durft het niet aan (en keert om)

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

De fiets- en wandelbrug maakt deel uit van het MaasWaalpad, een snelle route tussen Cuijk en Nijmegen. De stalen hoofdoverspanning is liefst 145 meter lang en had deze woensdag moeten arriveren in Cuijk, nadat dinsdag de tocht over water werd ingezet vanuit Schiedam.

Onvoldoende marge

Eenmaal aangekomen bij de brug over het Maas-Waalkanaal durfde de schipper het niet aan om door te varen: hij voorzag problemen. 'Van tevoren is natuurlijk gecontroleerd of het overal zou passen, maar er zit altijd een beetje variatie in de maat', legt projectleider Joop Hardeman van de gemeente Cuijk uit.

'Tijdens het varen bleek dat er onvoldoende marge overbleef om het 'erop te wagen', zo gezegd. De schipper vond de marge te klein. Het is een aantal keer geprobeerd, maar uiteindelijk is besloten een stukje terug te varen naar de sluis van Weurt. Daar kon de combinatie afgemeerd worden en daar ligt-ie nu.'

Plan-B

Daarop trad Plan-B, dat van tevoren al op papier was gezet, in werking. 'Er zijn nu pompen aan boord van het transport gekomen', zegt Hardeman. 'Die zijn aangezet en zorgen ervoor dat er extra water in de pontons wordt gepompt. Het transport komt daardoor wat dieper in het water te liggen.'

Donderdag wordt het transport met de fietsbrug weer in gang gezet en begint de eindsprint naar Cuijk. Meer knelpunten verwacht projectleider Hardeman niet, zegt hij. 'We zijn er bijna. Het grootste deel van de reis is al achter de rug. We zijn gisterochtend vertrokken uit Schiedam. Na de Lek, het Amsterdam-Rijnkanaal, de Waal en een stuk Maas-Waalkanaal was dit het laatste stukje richting Cuijk.'

Veel mensen bleven staan kijken naar de ponton, die herhaaldelijk pogingen deed onder de brug door te komen. 'Ook online kon je per minuut meekijken waar de boot voer, dat trok heel wat bekijks.'