Gasexplosie oorzaak verwoesting in Nijmeegse wijk

Bruls liep woensdagavond rond in de straat en sprak daar met bewoners, onder wie de directe buren van het volledig verwoeste huis. 'De schrik zit er daar goed in, en ook bij andere omwonenden. Een deel van het dak is over andere huizen heen geblazen, zo groot was de klap.'

Bewoner gewond

De enige gewonde is de bewoner van het huis. Die is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De explosie gebeurde rond 16.55 uur en was tot ver in de omtrek te horen en te voelen. Tot twintig woningen zijn nu onbewoonbaar.

Beelden van de nasleep in Nijmegen. De tekst gaat eronder verder.

'Ik zag van alles door de lucht vliegen'

'Het was onwerkelijk, echt onwerkelijk. Het was echt schrikken', zegt een vrouw die even verderop woont. 'Ik zat aan de keukentafel en voelde een enorme drukgolf", blikt een andere omwonende terug. 'Ik zag van alles door de lucht vliegen. Even later hebben buurtbewoners die man uit de woning gehaald.'

Opvang

Volgens burgemeester Bruls heeft het regelen van goede opvang voor getroffen buurtbewoners prioriteit. 'Sommigen kunnen terecht bij buren of familie, maar voor anderen zijn we nu druk bezig.' Bewoners verzamelen zich in buurtcentrum De Brack.

