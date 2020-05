Twintig woningen onbewoonbaar door hevige explosie in Nijmegen

Zie ook: Enorme explosie verwoest woning in Nijmegen, ravage in de buurt

Rond 16.55 uur klonk er een enorme knal aan de Hillekensacker. Een grote explosie verwoestte zeker één woning en beschadigde veel andere huizen. 'Het complete blok is waarschijnlijk voorlopig onbewoonbaar. Voor die bewoners is opvang nodig', zegt een brandweerwoordvoerder.

In ieder geval één persoon is naar het ziekenhuis vervoerd. Het gaat om de bewoner van de verwoeste woning.

Bekijk de heftige beelden (tekst gaat verder onder de video):

Brandweer speurt naar andere slachtoffers

De gewonde bewoner van het huis kon nog vertellen dat er verder niemand in het huis was. Toch speurt de brandweer nog met honden naar mogelijke andere slachtoffers onder het puin. De situatie is wel gevaarlijk, want de boel is ter plekke nog instabiel. Over de oorzaak van de explosie kan de brandweer nog niets zeggen

De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls nam aan het begin van de avond een kijkje in de Hillekensacker. Daar is de ravage aanzienlijk. Medewerker van netbeheerder Liander zijn ook aanwezig in de wijk.