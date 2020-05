Rutte geeft geen vakantieadvies: 'Het licht staat nog op oranje'

Rutte gaf woensdag, samen met collega-minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, een korte persconferentie. De twee praatten de pers bij en gaven aan dat er geen grote besluiten zijn genomen. Wel is de situatie over het algemeen wat beter geworden, zei Rutte.

'De basisscholen en de kinderopvangcentra zijn weer open, evenals de kappers. Daarnaast wordt er verschrikkelijk hard gewerkt in het openbaar vervoer om per 1 juni op te kunnen schalen. Mijn complimenten aan de conducteurs, chauffeurs, machinisten en schoonmakers.'

'Niet te ver vooruitkijken'

Over het boeken van een vakantie wilde Rutte niets zeggen. 'Het is niet duidelijk of we straks op vakantie mogen in Europa. Sommige landen nemen andere quarantainemaatregelen. Ik heb geen advies, want we kijken niet te ver vooruit. Hooguit twee, drie weken', aldus de premier.

'We hopen zo snel mogelijk met adviezen te kunnen komen. Maar je zult moeten kijken naar grensopeningen, het verkeer en wat andere landen doen. Het stoplicht staat nog op oranje: dat betekent dat we alleen noodzakelijke reizen maken', sprak Rutte.

De premier herhaalde woensdag dat veel van de vorderingen afhangen van de verspreiding van het coronavirus in Nederland. 'Per 1 juni willen we veel laten doorgaan: de horeca weer open, de bioscopen weer open, het voortgezet onderwijs. Maar of dat pakket ook kan doorgaan, weten we nog niet. Als je nu kijkt naar de cijfers gaat het de goede kant op. Maar er zit wat vertraging in. We mógen vertrouwen hebben, maar we móeten waakzaam blijven.'

