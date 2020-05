Enorme explosie verwoest woning in Nijmegen, ravage in de buurt

Update: Twintig woningen onbewoonbaar door hevige explosie in Nijmegen

De explosie gebeurde rond 16.55 uur en was tot ver in de omtrek hoorbaar en voelbaar. Van de woning is niet veel meer over en naastgelegen huizen hebben grote schade. Brokstukken liggen in de wijde omgeving. Een woordvoerder van de brandweer kan nog niet zeggen wat er precies is gebeurd. 'Maar de klap was groot, want de woning is volledig weg. De brokstukken zijn tot 75 meter verderop neergekomen.'

Bekijk de beelden uit Nijmegen. De tekst gaat eronder verder.

Persoon in de woning

De hulpdiensten hebben één persoon uit de resten van de woning gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. 'Die persoon was nog aanspreekbaar, en op basis daarvan gaan we ervan uit dat er verder niemand anders in de woning was', aldus de brandweerwoordvoerder.

Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. Het onderzoek is gaande, maar de woning is nog te instabiel om te betreden.

Beelden van meteen na de explosie:

Ravage in de buurt

De schade in de omgeving is ook aanzienlijk. De ruiten van tientallen woningen liggen eruit, bij sommige huizen werd de voordeur er zelfs uitgeblazen. Veel huizen missen dakpannen en overal op straat liggen brokstukken. Ook veel auto's zijn beschadigd.