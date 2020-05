Enorme explosie verwoest woning in Nijmegen

In Nijmegen is een explosie geweest in een woning aan de 32e straat in de wijk Hillekensacker. De schade is enorm. Zeker één persoon is naar het ziekenhuis vervoerd.

De explosie gebeurde rond 16.55 uur. Van de woning is niet veel meer over. Brokstukken liggen in de wijde omgeving. Een woordvoerder van de brandweer kan nog niet zeggen wat er precies is gebeurd. 'Maar de klap was enorm, want de woning is volledig weg. De brokstukken zijn tot 75 meter verderop neergekomen.'

De hulpdiensten hebben één persoon uit de resten van de woning gehaald. 'Die persoon was nog aanspreekbaar, en op basis daarvan gaan we ervan uit dat er verder niemand anders in de woning was', aldus de brandweerwoordvoerder.

Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. Het onderzoek is gaande, maar de woning is nog te instabiel om te betreden.