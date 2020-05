Achterhoekse escaperooms weer open voor gezinnen

'Het is heel fijn om weer te mogen beginnen, ik heb het vreselijk gemist”, vertelt Anoek Beerten van de escaperoom in Groenlo. Zes weken lag het werk stil, maar met verschillende voorzorgsmaatregelen kan de escaperoom nu weer open.



'Mensen moeten nu dingen zelf pakken die wij eerder tijdens het spel zelf overhandigden. Verder zit er een uur tussen het wisselen van de groepen, zodat groepen elkaar niet tegenkomen. In dat uur hebben wij de tijd om de boel helemaal schoon te maken. En we serveren geen drankje meer voor- en achteraf', aldus Beerten.

Bekijk de reportage. De tekst gaat eronder verder



Groepen nog niet

De escaperoom in Groenlo is te klein om grotere groepen weer toe te laten. 'Als je met zes mensen in een ruimte zit, kan je geen anderhalve meter afstand van elkaar houden. Dat gaat gewoon niet', zegt Beerten.



De deuren mogen dus open, maar financieel is het allemaal lastig. 'Dat is afhankelijk van hoeveel gezinnen er gaan boeken', zegt Beerten. Aangezien de meivakantie net geweest is, valt dat nog tegen. 'Als dit nog langer gaat duren en we mogen geen andere groepen ontvangen, dan ga je interen. Dat is wel even een dingetje.'

Aalten voorlopig nog gesloten

De escaperooms in Groenlo, Winterswijk en Haaksbergen zijn inmiddels open. Die in Terborg en Doetinchem zijn nog in afwachting van het besluit van de gemeente, maar de verwachting is dat uitsluitsel deze week volgt. Escaperoom Aalten blijft voorlopig gesloten omdat deze onderdeel uitmaakt van een museum.