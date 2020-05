Muzikanten zitten met handen in het haar, er komt amper geld binnen

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

In Nijmegen bedachten ze daarom in de Honigfabriek Radio Macaroni en bieden ze de artiesten een podium om in een ruime setting hun muziek de wereld in te slingeren. Maar geld kunnen ze daar - nog - niet mee verdienen. Moniek Klabbers van Radio Macaroni: 'We zijn het wel aan het proberen om subsidie te vinden, maar het is wel lastig.'

'Kunst is niet gratis'

En dus geven muzikanten hun muziek eigenlijk gratis weg. 'Daar is flinke discussie over onder muzikanten', weet Merijn Dijkstra uit Culemborg van Platform Voor Freelance Musici (PVFM). 'De discussie is al langer bezig. We zijn een van de weinige beroepsgroepen aan wie - ook voor corona - mensen durven te vragen of ze een optreden niet gratis willen doen. Voor exposure. Door nu gratis op te treden, houden we die gedachte zelf ook in stand. Kunst is niet gratis. Daar hebben mensen jarenlang voor gestudeerd.'

Volgens Simon Mamahit van Poppunt Gelderland en Cultuur Oost zijn het interessante en turbulente tijden. 'Wij zien veel organisaties, artiesten en influencers bezig om te proberen het 'gouden ei' uit te vinden, viraal te gaan op het virus. Men wil er vroeg bij zijn en dé podcast, livestream of videoreeks starten om toch nog dat podium te vinden maar dan online, of om geld te verdienen omdat veel inkomsten zijn weggevallen.'

Hij vervolgt: 'Het valt niet mee om je in die wildgroei te onderscheiden. Daar moet wel iets mee gebeuren, want het is nu vaak nog wat houtje touwtje en op zichzelf gefocust. Radio Macaroni is een mooi voorbeeld hoe het ook kan door de krachten te bundelen en zo kwalitatief hoogwaardige content te creëren.'