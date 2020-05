Voormalig sterrenstaurant Strandlodge stopt per direct

Voormalig sterrenstaurant Strandlodge in Winterswijk sluit per direct zijn deuren. Dat laat het restaurant woensdag weten. Topkok en eigenaar Mike Vrijdag spreekt van 'een sprong in het diepe', maar benadrukt dat iedereen er 100 procent achter staat.

Chef Vrijdag geeft aan dat het tijd is voor iets nieuws en blijft werkzaam in de restaurantwereld. Hij heeft ook al een concept bedacht, onder de naam Lev by Mike. Onder de nieuwe naam gaat Vrijdag vergelijkbare dingen doen als in Doetinchem, waar sinds enige tijd Lev Foodbar actief is.

'We kwamen er in het laatste halfjaar van 2019 achter dat de luxe horecamarkt toch een nichemarkt is. Dat is al het geval in Nederland, maar in de Achterhoek helemaal. Daarom hebben we besloten het over een andere boeg te gooien', aldus Vrijdag.

Coronacrisis

Het coronavirus hield Strandlodge Winterswijk de afgelopen maanden gesloten. Dat gaf stof tot nadenken. 'En zo kwamen we tot de conclusie dat we in deze rigoureuze tijden het roer om wilden gooien', aldus Vrijdag. In Lev by Mike zal hij straks een menukaart voeren met dertien à veertien gerechten. Die hebben allemaal de grootte van een tussengerecht en hebben allemaal een vaste prijs.

Ook de sfeer verandert, zegt Vrijdag. 'Er komt wat meer schwung. Het zal wat relaxter zijn, toegankelijker en leuker.'

Michelinster kwijt

In januari van dit jaar raakte Strandlodge Winterswijk zijn ene Michelinster kwijt, die het in 2015 had ontvangen. 'Dat was wel een dingetje. Aan de andere kant: die ster zorgde er in de zakelijke keuzes die ik maakte voor dat ik in een bepaalde richting geduwd werd. Nu wil ik wat vrijer in mijn keuzes zijn. Als dit virus er niet was geweest, was ik waarschijnlijk op dezelfde voet doorgegaan. Maar het concept in Doetinchem sprak me sowieso al aan', zegt Vrijdag.

Vaste gasten en goede bekenden wensen eigenaar Vrijdag via Facebook succes. Sommigen zijn geschrokken, zeggen ze, maar geven tegelijkertijd aan dat ze heel benieuwd zijn naar het concept dat de eigenaar bedacht heeft.

Over een paar weken heet chef-kok Vrijdag iedereen weer welkom in Winterswijk. 'Dit geeft nieuwe energie, het is iets nieuws. We mogen op 1 juni weer open, maar dan is het Pinksteren. De dag erna organiseren we een try-out voor vaste gasten. En dan willen we op 3 juni weer open, als Lev by Mike.'

