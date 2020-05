Gerda Havertong verrast jarige echtgenoot (86) met bijzonder feestje

Familie, vrienden en buren rijden allemaal even langs in het dorp om Roelof Lenten toch een beetje jarig te laten voelen. Het feliciteren gebeurt buiten in de tuin op afstand. Maar met handkussen, cadeau's en muziek van een draaiorgel zit de feeststemming er toch aardig in.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Verrassing

De jarige zelf stond vanmorgen wel even gek te kijken toen hij de eerste versierde auto al toeterend langs zag rijden. 'Roelof wist van niks', vertelt Gerda. 'Hij zei vanmorgen opeens: er staat iemand voor de deur. Het was een goeie verrassing.' De actrice wilde de verjaardag van haar echtgenoot ondanks de coronamaatregelen niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

'Ik wilde in ieder geval iets heel anders doen dan alleen maar in huis blijven zitten. Dus toen dacht ik: laat me ervoor zorgen dat er een defilé komt voor hem, dat verdient hij!'.

Dubbel feest

De jarige job geniet van het 'corona-defilé', zoals vrienden het lachend noemen. 'Mijn vrouw heeft dit allemaal als verrassing georganiseerd, dat vind ik te gek ja.' Familielid Marian Mijnhardt vindt het mooi dat haar 86-jarige oom zo in het zonnetje wordt gezet. 'Ja en het emotioneert hem ook, het is heel mooi om te zien.'

Een bevriend stel is speciaal vanuit Doorn (Utrecht) gekomen om hem te feliciteren. 'En niet alleen voor Roelof's verjaardag, ze zijn vandaag ook nog 27 jaar getrouwd. Dubbel feest dus!'. Voor het leuke idee van Gerda zitten ze vandaag graag een paar uurtjes in de auto. 'Echt een leuk idee om zo'n dag even op te vrolijken, in plaats van dat je in je eentje thuis blijft zitten.'

Zo klonk het 'corona-defilé' voor Roelof: