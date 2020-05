VIDEO | Grote brand bij autobedrijf in Nijmegen, slachtoffer naar ziekenhuis

De brand woedde bij Mitsubishi Dealer Kardol aan de Lagelandseweg. De eerste melding kwam rond 14.30 uur bij de meldkamer binnen. Al snel werd er opgeschaald naar 'zeer grote brand'.

Bekijk de beelden. De tekst gaat eronder verder.

Dikke rookwolken

Dikke rookwolken waren van grote afstand te zien. Bedrijven in de omgeving kregen het advies ramen en deuren te sluiten en eventueel de mechanische ventilatie uit te schakelen.

Tekst gaat verder onder de foto's.

Dikke rookwolken zijn van grote afstand te zien.. Foto: Omroep Gelderland

Foto: Marleen Jansen-Holland

Door medewerkers ontdekt

Volgens een woordvoerder van de brandweer werd de brand door medewerkers ontdekt. Op dat moment waren er vier mensen in het pand. Een van hen is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer had het vuur snel onder controle. Het is nog niet bekend hoe groot de schade is. Ook is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.