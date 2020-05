School mag eik kappen om overlast jeukrups te stoppen

Achter de school voor speciaal onderwijs aan de Bladergroenstraat in Tiel staat een grote eik midden op het speelplein. Leerlingen en personeelsleden hebben vorig jaar veel last gehad van de brandharen van de rupsen, vertelt directeur Erik Dankbaar. De school mag de boom nu kappen, maar is wel verplicht een vervangende boom te planten.

'De overlast is buitengewoon vervelend', zegt Dankbaar. 'De rupsen zijn wel weggezogen, maar de boom blijft ze aantrekken. Het gaat om hele kleine kinderen die er veel last van kunnen hebben. Wij kunnen dat aan de ouders ook niet goed uitleggen als ze onder de bultjes uit school komen.'

De directeur deed het verzoek al in februari, maar de gemeente wilde er toch even goed over nadenken. De eiken zijn belangrijk voor veel dieren en een mooie leefomgeving. Als het kappen om deze reden wordt toegestaan, konden er wel eens veel meer mooie bomen verdwijnen.

Kwetsbare gebruikers

Om dat te voorkomen zijn nieuwe regels vastgelegd onder welke omstandigheden een eik voor dit doel gekapt mag worden. Belangrijk daarin is dat het om een locatie gaat met kwetsbare gebruikers die niet zelf de keuze maken om dat terrein te gebruiken. Dat kan volgens de gemeente maar in enkele particuliere situaties het geval zijn. Wat ook meespeelt, is dat de bestrijding het probleem niet verholpen heeft.

Voor de gemeentelijke bomen geldt dat het bestrijden van de rups, liefst met natuurlijke vijanden, het uitgangspunt is. Last van de processierups is op zich geen reden om bomen te kappen of een kapvergunning te verlenen.

Bij De Wissel zitten inmiddels alweer rupsen in de boom, maar er is nog geen overlast. 'We hadden gehoopt dat hij de afgelopen periode al gekapt kon worden, toen de kinderen thuis zaten', zegt de schooldirecteur. 'Maar ik ben blij dat het besluit nu genomen is dan kunnen we hem snel opruimen.'