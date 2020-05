Andre is blij met run op campers en caravans

De coronamaatregelen zorgen ook in de vakantiebranche voor verschuivingen. Vliegreizen zijn uit, campers zijn in. Dat blijkt uit een rondvraag langs verkopers van caravans en campers in Gelderland.

Veel mensen willen nu duidelijk hebben wat de vakantie gaat brengen. Een caravan of camper biedt uitkomst voor een flexibele vakantie. Je hebt je eigen voorzieningen immers steeds bij je.

Wachttijd

Als we het parkeerterrein van de caravancentrale in Barneveld oprijden, lijkt het alsof er nog genoeg aanbod van campers en caravans is. Verkoper Andre Balatoni is er echter gauw bij om ons te corrigeren.

'Nee hoor', zegt hij, en hij wijst naar een rijtje campers. 'Die hele rij daar is al verkocht en staat te wachten op aflevering. Hier een satellietschotel, daar een airco. Door de drukte is de wachttijd voor aanpassingen al opgelopen tot vier tot zes weken.'

Eigen sanitair

'Een caravan of camper heeft tegenwoordig alle voorzieningen zoals wc en douche', zegt Andre. 'Ideaal als je het gemeenschappelijke sanitair op een camping niet mag gebruiken. Met een camper kun je gaan en staan waar je wilt. Zeker in het buitenland zijn overal camperplaatsen te vinden.'

Na een tegenvallend begin van het seizoen zitten de verkopen van voornamelijk campers de laatste twee weken behoorlijk in de lift. 'We hebben er net nog wat kunnen inkopen, maar dat was het laatste in de fabriek', zegt Andre. Volgens hem komt er nu pas weer nieuwe voorraad in het nieuwe seizoen: 2021.

50-plus

De gemiddelde campereigenaar is ouder dan 50 jaar. 'Maar we verkopen ze ook aan 60-plussers en 70-plussers. Zelfs mensen van 80-plus kopen nog een nieuwe camper', aldus Andre.

Hij rolde in 1994 toevallig het vak van caravanverkoper in. 'Een prachtig vak. Iedereen is in vakantiestemming. Het is een stukje emotie wat de mensen willen. Een camper moet een gezellige uitstraling hebben. En meestal bepaalt de vrouw welke het wordt. Eenpersoonsbedden, goed sanitair en voldoende bergruimte voor de scooter achterin. Sinds twee jaar verkopen we eigenlijk nog alleen maar automaat, schakelen is 'uit' bij nieuwe campers.'

Als Andre zelf op vakantie gaat, neemt hij natuurlijk ook de camper. 'Zelf heb ik er geen, want ik kan er makkelijk eentje van de zaak meenemen. Ik ga toch pas op vakantie buiten het seizoen.'

