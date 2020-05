Stieren vechten en imponeren op de oevers van de Bisonbaai

Een grote stofwolk vliegt op als een stier met zijn kop wild door het zand slaat. Hij probeert indruk te maken op de andere stieren die zich in het voorjaar bij de kudde aansluiten om de tochtige koeien te dekken. Bij de Galloway-runderen rond de Bisonbaai in de Ooijpolder is dit recht voorbehouden aan de sterkste stier. Er wordt flink wat spierballentaal gebruikt om te bepalen wie de sterkste is...

De stieren doen er alles aan om hun rivalen te imponeren. Daarbij knallen de koppen lang niet altijd tegen elkaar. De dieren lopen dan het risico gewond te raken en dat is tactisch niet zo handig, legt Jeroen Helmer van ARK Natuurontwikkeling uit.

Als Jeroen de Bisonbaai bezoekt met BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink, lopen de gemoederen bij de stieren hoog op:

Ook na deze confrontatie is er nog niet direct een winnaar. De volwassen stieren in de groep dagen elkaar steeds uit. Ze graven kuilen waarbij ze grote hoeveelheden zand opgooien. Hoe meer het stuift, hoe sterker een stier is, is het idee. Ook tonen de dieren hun flanken aan elkaar. Dat is bij de dieren ongeveer hetzelfde als het opsteken van de middelvinger.

Stierenkuilen zijn belangrijk voor de biodiversiteit in het gebied. Er groeien andere planten en verschillende soorten bijen en wespen profiteren van de zanderige plekken. In de steile oevers van de kuilen graven insecten holletjes waarin de eitjes worden gelegd.

Geboorte veulen is fluitje van een cent

Bij de kudde Konikpaarden in het gebied is het veel rustiger. De dieren grazen op hun gemak een maaltje bij elkaar. Er lopen vier veulens bij de kudde.

De geboorte van een veulen is binnen een paar tellen gebeurd, vertelt Helmer:

Aan de oostkant van de Bisonbaai is het gras rondom een vennetje opvallend kort. Hier heeft een hengst zijn kudde lange tijd ‘opgesloten’. Hij deed er alles aan om te voorkomen dat een jongere hengst zijn positie in zou nemen.

Uiteindelijk liep het verkeerd af voor de hengst:

De wilde paarden en runderen zijn belangrijk voor het uiterwaardengebied langs de Waal. Met hun gegraas zorgen ze dat het gebied niet dichtgroeit met bomen en struiken. De dieren trekken rond en zijn een soort natuurlijke grasmaaiers. Doordat de grazers niet alle planten in een keer kortwieken, ontstaat er een veel grotere variatie aan planten en insecten.

Naar het strand

Regelmatig brengen de paarden een bezoekje aan de Waalstrandjes in de buurt. Hier komen de dieren drinken of zoeken ze verkoeling in de rivier. En dat levert op een zomerse dag mooie beelden op.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Volop poep

Wandelaars zien vlaaien en drollen die de grote grazers overal achterlaten misschien als nadeel, maar veel insecten hebben er baat bij. Ze eten ervan en leggen er hun eitjes in. Jeroen Helmer haalt er zijn neus dan ook niet voor op. Hij gaat graag op zijn gemak urenlang bij een vers gedraaide drol zitten wachten. Zo kan hij met eigen ogen zien welke beestjes er allemaal op de poep afkomen.

