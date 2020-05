Stichting Behoud SKB blij met aangepast nieuwbouwplan Slingeland Ziekenhuis

Santiz gaat bij het bouwen van een nieuw Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem niet meer uit van een fusie met het SKB in Winterswijk en past daar het nieuwbouwplan op aan. 'Nu kan de blik op de toekomst en is er eindelijk rust', zegt voorzitter Hendrik Jan Mensink van Stichting Behoud SKB.

De Raad van Bestuur van het overkoepelende ziekenhuizenbestuur Santiz heeft via een intern bericht het personeel van beide Achterhoekse ziekenhuizen op de hoogte gebracht van het feit dat er wordt ingestoken op het uit elkaar halen van beide organisaties. Het nieuwe ziekenhuis in Doetinchem krijgt ongeveer dezelfde omvang als het huidige Slingeland.

Nieuw ziekenhuis

'Het nieuwe ziekenhuis wordt 42.000 vierkante meter groot, er komen 1.200 parkeerplaatsen voor auto's en aan alle duurzaamheids- (gasloos) en welstandseisen wordt voldaan. Voor wat betreft de kostenramingen voor het ziekenhuis, deze zijn niet lager of hoger dan waarop gerekend wordt bij de nieuwbouw van een ander ziekenhuis zoals in Breda, Hilversum of Hardenberg', aldus de Raad van Bestuur van Santiz.

Er wordt niet meer uitgegaan van een Slingeland Ziekenhuis met acute zorg en geboortezorg en een SKB met minder complexe zorg. Waarbij de gezamenlijke kosten lager zijn en er in totaal minder personeel nodig is.

'Nieuwe uitgangspunt'

‘Nu een defusie het nieuwe uitgangspunt is, veranderen daarmee ook de uitgangspunten die onderliggend zijn aan eerdere doorrekeningen van het nieuwe ziekenhuis', schrijft de Raad van Bestuur in de interne memo. Bij eerdere nieuwbouwmodellen en bijbehorende financieringsmodellen gold het Santiz-model, oftewel de beide ziekenhuizen, nog als basis voor de grootte van het nieuwe ziekenhuis in Doetinchem.

'Nu Santiz geen nieuwbouw meer gaat uitvoeren maar uitsluitend het Slingeland Ziekenhuis, is het zaak de ontvlechting van beide ziekenhuizen zo spoedig mogelijk vorm te geven om daarmee ruimte te bieden aan de nieuwbouw door het Slingeland in Doetinchem', zegt Mensink. 'We kijken constructief naar de toekomst, maar zullen waakzaam blijven op het proces van ontvlechting.'

'Van fusie nooit sprake'

Mensink juicht de nieuwe ontwikkeling van harte toe. 'Goed dat Santiz tot inzicht is gekomen dat van een gedwongen huwelijk geen sprake meer kan zijn', zegt de recreatieondernemer. 'De reden dat de Raad van Toezicht er voor heeft gekozen om geen duidelijkheid te verschaffen in de afgelopen maanden, is pijnlijk duidelijk geworden. Van een fusie is nooit sprake geweest blijkt nu.'

Maar de uitkomst mag er zijn volgens Mensink: 'We praten nu weer over twee volwaardige en zelfstandige ziekenhuizen met toekomstperspectief. Mooi dat er nu rust is met een eigen bestuurder voor zowel het SKB als het Slingeland.'

'De blik kan op de toekomst', vervolgt Mensink. 'Zoals wij dat al eerder hebben aangegeven met de andere zorgpartijen in en rondom het SKB, en de wethouder zorg van Winterswijk: zorg en naoberschap verbinden.'

