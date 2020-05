'Ellende is alleen maar erger geworden', boosheid om verkeersdrempel

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Het gaat om een bekende zwart-witte verkeersdrempel die je wel vaker in woonwijken ziet. Hij is niet te steil en automobilisten kunnen er zonder veel problemen overheen. Hij werd volgens de buurtbewoners zonder kennisgeving, opeens geplaatst.

'We werden 's morgens wakker door het lawaai', vertelt buurtbewoner Piet Kerkhoff. 'We dachten nog wat gek, de weg is afgesloten zelfs. Zonder dat iemand hier ook maar over geïnformeerd was. Dan kun je boos worden, dat was ik ook wel, maar dat helpt tegen die mannen niet. Dat heeft geen zin.'

De buurtbewoners willen al heel lang maatregelen tegen de verkeersoverlast, maar géén verkeersdrempel. 'De burgemeester zei dat in een andere straat ook een drempel was gelegd op verzoek van bewoners en dat ze nu kwamen klagen dat het alleen maar erger was geworden', zegt buurvrouw Gea Jansen.

'De wethouder die daarna op bezoek kwam die zei ook dat een drempel geen optie zou zijn. Dan gaan ze eerst afremmen en daarna weer optrekken. En tot onze grote verbazing ligt er nu een drempel.

Reactie van de gemeente

De gemeente Ermelo zegt de kritiek van de bewoners te begrijpen. 'We hebben uitvoerig gesproken met de bewoners', zegt wethouder Wouter Vogelsang. 'Ze hebben heel veel ideeën aangedragen. Uiteindelijk hebben we dat ambtelijk bekeken en kwamen we op de drempel. Dat hadden we misschien eerst moeten terugkoppelen', erkent Vogelsang.

Maar andere oplossingen zijn volgens hem te gevaarlijk. Zo is er niet gekozen voor bloembakken of eenrichtingsverkeer. 'Dat was ook voor de hulpdiensten onaanvaardbaar, dus vandaar dat we er uiteindelijk voor gekozen hebben om die drempel er in te leggen om daarmee de snelheid uit die weg te halen.'

Een beetje extra gas

De drempel blijft voorlopig liggen. Al is ie volgens de bewoners niet effectief. 'Mensen komen aan, zien de drempel, remmen af, gaan er overheen en geven gas', legt Piet Kerkhoff uit. 'Echte liefhebbers geven nog een beetje gas voordat ze bij de drempel zijn. Want het voelt kennelijk prettig aan om er dan wat hobbelend overheen te gaan. Het is alleen maar erger geworden. Dit is contraproductief dit.'