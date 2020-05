Weer weerstand tegen woningbouw Dieren: 'Maar er moet gewoon gebouwd worden'

In de vorige plannen zouden de woningen onder meer te veel ruimte innemen, dat wilden de omwonenden niet. En dus wordt er een nieuw plan gemaakt waarin het aantal woningen teruggaat van veertig naar 35, waarvan minimaal tien sociale huurwoningen. Er mag maximaal vier hoog worden gebouwd. Een eerste aanzet daartoe, de zogeheten startnotitie, werd dinsdagavond besproken.

Noël Steentjes spreekt in namens de buurt. Volgens hem krijgt hij onvoldoende stukken en antwoorden van het college om advies uit te kunnen brengen. Daarom wil hij uitstel. Hij vraagt zich af of de gemeente wel een reëel financieel beeld heeft van de situatie en kan zich niet vinden in een fietspad door het bos. 'Dat zou ongemoeid moeten blijven.' Ook zou volgens Steentjes uit onderzoek blijken dat er diverse beschermde dieren en planten in het gebied aanwezig zijn.

'Geen plezierige start'

Die reactie vindt Haverkamp 'geen plezierige start'. 'Het college heeft het lef gehad om te stoppen met het vorige plan en opnieuw te beginnen. Ik moet nu bijna constateren dat men daar helemaal geen woningen wil.'

Haverkamp denkt geld over te houden aan het project, wat volgens hem hard nodig is om de gemeentefinanciën op orde te brengen. Voor het advies wil hij de omwonenden wel uitstel geven tot 1 oktober. 'Maar niet langer dan nodig. Die woningen moeten gewoon worden gebouwd.'

'Woningbouw is pure noodzaak'

En daar maakt PvdA'er Rien van Geet zich zorgen over. 'Woningen bouwen is geen hobby van ons, het is pure noodzaak', stelt hij. 'We hebben de verplichting om gemeentegenoten van een huis te voorzien.' Hij is bang dat er zo lang gepraat wordt dat van uitstel, afstel komt. 'Daarvoor houd ik mijn hart vast.'

Het is de bedoeling om de plannen volgend jaar definitief te maken.