Hattemse schilder René Kinket overleden

Schilder René Kinket is onverwacht overleden. Kinket bepaalde mede het gezicht van Hattem door zijn schilderkunst. Zijn werk werd bijzonder gewaardeerd en is op verschillende plekken in Hattem terug te vinden.

In zijn werkzame leven was Kinket leraar. Daarnaast schilderde hij graag. Voor Molen de Fortuin beschilderde hij samen met schoolkinderen de zeilen. Recent heeft hij ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van vv Hattem nog de clubhelden in levensgrote schilderingen vereeuwigd. Bekend zijn ook zijn schilderingen in de parkeergarage van Hattem.

Kinket was een groot liefhebben van Voerman. De afgelopen jaren had hij zijn atelier in het koepeltje van voerman aan de Geldersedijk. Hij kon vandaar uitkijken over het IJssellandschap dat hij zo lief had. In de podcast Rivierverhalen vertelde hij daarover. Ook was hij, samen met zijn vrouw, jarenlang vrijwilliger bij Het Voermanmuseum.