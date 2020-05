'Zet je botenhuisdroom maar in de ijskast'

Roeivereniging De Waal uit Nijmegen kocht een drijvende botenloods voor in de Spiegelwaal. Rijkswaterstaat gaf vrij snel groen licht en het waterschap had ook geen bezwaar.

'En we hadden ook heel erg goede hoop dat het bij Nijmegen ook zou lukken', zegt Cor Scheffers. Hij is voorzitter van Roeivereniging De Waal. Maar daar ziet het voorlopig niet naar uit. Scheffers: 'De teleurstelling is heel groot.'

Nog meer vertraging

De gemeenteraad van Nijmegen gaat deze woensdagavond waarschijnlijk akkoord met een bestemmingsplan voor de Spiegelwaal waarin geen ruimte is voor het drijvende roeibotenonderkomen. 'Dat gaat meer vertraging opleveren', voorspelt Jouke Osinga. Het raadslid voor GroenLinks acht dat onwenselijk: 'Wat ons betreft is dat niet verstandig. Het Bastion moet gewoon zo snel mogelijk doorgaan.'

Het nieuwe watersportcentrum Het Bastion onder de Waalbrug laat al lang op zich wachten. Voor roeivereniging De Waal een belangrijke reden om niet meer mee te doen en zelf een onderkomen te regelen. Andere verenigingen zoals de Nijmeegse Studenten Roeivereniging Phocas doen een dringend beroep op de gemeenteraad om nu eindelijk eens door te pakken.

Onveilig voor roeiers

Het sterk verouderde botenhuis van Phocas uit 1972 onderging al noodreparaties omwille van de veiligheid van de bijna 600 roeiers. 'Dat soort dure reparaties kunnen niet gedaan blijven worden', schetst Sophie de Kort van Studenten Roeivereniging Phocas. 'Op korte termijn moet er gewoon een ander pand komen en dat is dan Het Bastion.'

En ook volgens Casper ten Dam van diezelfde roeivereniging is nog langer wachten onverantwoord. 'Elke maand vertraging is een maand langer in dit botenhuis, wat gewoon eigenlijk niet meer kan.' Daar is begrip voor bij roeivereniging De Waal, die juist gebaat zou zijn bij vertraging als die in zou houden dat hun gedroomde botenhuis wordt opgenomen in het bestemmingsplan voor de Spiegelwaal.

Plannen nog niet in het water

'Ik vind het belangrijk voor andere sportverenigingen dat ze zo gauw mogelijk kunnen beginnen,' zegt voorzitter Scheffers van RV De Waal. 'Maar ik hoop wel dat Nijmegen, en dan met name de gemeenteraad, ons in onze plannen gaat steunen.'

Die politieke deur lijkt nog niet helemaal dicht, maar roeivereniging De Waal zal geduld moeten hebben. 'Als het kan ook een plekje voor RV De Waal', zegt GroenLinks-raadslid daar desgevraagd over. 'Maar dat is minder eenvoudig dan ook door RV De Waal wordt geschetst.'

