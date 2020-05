Zutphen kan monumentale panden verkopen, nu raad akkoord is

De gemeente Zutphen is van plan om binnenkort diverse panden, waaronder monumenten, in de stad te verkopen. De gemeenteraad stemt daar mee in, maar stelt voor enkele gebouwen wel een aantal voorwaarden op.

Dat bleek dinsdagavond tijdens de digitale raadsvergadering, waarbij het vooral ging over vier panden die bij de raad gevoelig liggen. De Witte Vleugel aan het 's Gravenhof, twee panden aan de Bakker- en Kolenstraat en het gebouw dat bekend staat als het Gezondheidscentrum de Hoven. Dit zijn zogeheten 'beeldbepalende' gebouwen.

In totaal had het college vijftien panden geselecteerd voor de verkoop. Met de opbrengsten, geschat een kleine 6 miljoen, wil het college de spaarpot aanvullen.

Witte Vleugel

Maar door één pand gaat een streep, want het merendeel van de raad ziet de actieve verkoop van de Witte Vleugel, onderdeel van het Oude Stadhuis in Zutphen, niet zitten. 'De beeldbepalende, maatschappelijke en culturele waarden zijn te groot om het eigendom zo maar van de hand te doen', vindt Yvonne ten Holder van D66. Samen met het CDA en Kies Lokaal diende ze een amendement in, die op voldoende steun kon rekenen.

'We willen geen actieve verkoop. Indien zich een partij aandient met een plan dat voor de stad iets oplevert, dan zien we dat graag in een raadsvoorstel terug.' De VVD en GroenLinks steunden het voorstel niet, wel vinden zij ook dat het gebouw een cultuur- of maatschappelijke functie moet krijgen. Voor de andere veertien panden geldt dat de raad het wel eens is met de verkoopplannen, al stellen zij wel een aantal eisen.

Bezorgde kunstenaars

Voor de kunstenaars die een ruimte huren aan de Kolen- en Bakkerstraat kwam het nieuws over de verkoop van hun werkruimte onverwachts. Kunstenaar Hans Zweverink liet de raad weten dat het nieuws rauw op zijn dak viel. 'We kregen opeens te horen dat de gemeente de panden in de verkoop wil doen. Er is geen overleg met de huurders geweest, noch informatie verstrekt over de gang van zaken.'

Volgens wethouder Laura Werger zijn alle huidige huurders geïnformeerd. 'Eerst telefonisch, en vervolgens inhoudelijk per brief.' Daarin is volgens Werger benadrukt dat de huurovereenkomsten die er zijn niet vervallen, en de huidige huurders het eerste recht hebben om het pand te kopen.

'Ongelijke situatie'

De gemeente wil de panden met atelierruimtes en een balletschool verkopen omdat zij de gemeentelijke beleidsvelden niet direct ondersteunen. 'Er is geen beleid voor broedplaatsen en ateliers', aldus wethouder Matthijs ten Broeke. 'Kunstenaars huren op dit moment onder gunstige voorwaarden, maar dat is niet op basis van het beleid dat wij hebben vastgesteld.'

De huur die de gemeente momenteel rekent is niet kostprijs dekkend. 'Ten opzichte van andere kunstenaars die ergens anders een ruimte huren, is er een ongelijke situatie.' Die eerlijke situatie zou er moeten komen met nieuw beleid op het gebied van kunst- en broedplaatsen. Door een breed gedragen amendement is nu afgesproken dat de twee panden pas worden verkocht als dat beleid daadwerkelijk is vastgesteld.

Gezondheidscentrum de Hoven

Voor het gebouw aan de Schoolstraat in de Hoven is afgesproken dat het pand pas in de verkoop kan als er overleg is geweest met de huidige gebruikers. Dat zijn een huisarts, apotheker, fysiotherapeut, diëtist en wijkverpleegkundigen. De raadsleden willen dat deze gezondheidsvoorzieningen in de wijk blijven, waardoor het van belang is dat de huidige huurders betrokken worden bij de verkoop.

Gebouwen die binnenkort zonder bijzondere voorwaarden de verkoop in gaan zijn o.a. het voormalige Agnietenklooster (Oude Wand 31-33), de voormalige brandweerkazerne in Warnsveld (Rijksstraatweg 61-63) en het gebouw aan de Waterstraat 33.

