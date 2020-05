Superboer maakt statement tegen KNVB op eigen mini-Vijverberg

Op een reclamebord in de hoek prijkt de tekst 'KNVB Maffia'. De voetbalbond heeft al jaren een slecht imago bij de 52-jarige Van Uem. Met de huidige perikelen die gaan over wel of geen eredivisie heeft de KNVB wederom een slechte beurt gemaakt.

Statement uit frustratie

Het pijnlijke dossier voor Van Uem begon in 2016, rondom de degradatie van FC Twente. 'Die club deed aan allerlei malversaties en zou teruggezet worden. Wij zouden daarvan profiteren en het seizoen erop uitkomen in de eredivisie. Toen puntje bij paaltje kwam, trok de KNVB de maatregel weer terug. Daardoor liepen wij een jaar eredivisie mis.'

Ook nu is het mis, zegt Van Uem. De Graafschap lag op koers voor promotie, toen het seizoen stil kwam te liggen door de coronacrisis. De KNVB vroeg alle clubs om hun mening, maar besloot uiteindelijk zelf dat het seizoen voorbij was en dat niemand zou degraderen óf promoveren. Een pijnlijke beslissing voor zowel De Graafschap als SC Cambuur - dat onderweg was naar het kampioenschap in de eerste divisie.

'Wat er nu speelt, is ook zo'n voorbeeld van wat lijkt op corruptie bij de KNVB', zegt Van Uem. 'Clubs wordt hun mening gevraagd en achteraf wordt de uitkomst aangepast. Het is een vreemd spel dat de KNVB speelt. Om die reden heb ik als het ware uit een soort van frustratie dit statement gemaakt, want dat is het voornamelijk.'

Eigen tribune voor burgemeester

'Onze burgemeester Mark Boumans is degene die als eerste met alternatieve ideeën kwam. Hij opteerde als eerste voor een eredivisie met twintig clubs en zei daarbij dat zoiets helemaal niet zo moeilijk te regelen hoeft te zijn. De reuring die hij heeft veroorzaakt, dat verdient een groot compliment.'

'Ik heb op zeker moment gezegd: ze moeten een tribune naar hem vernoemen op De Vijverberg. Dat zit er natuurlijk niet in, dus doe ik dat hier in mijn mini-Vijverberg gewoon. Op Twitter reageerde de burgemeester dat hij de tribune wel wil komen openen, maar dan wel met een shirt van De Graafschap aan natuurlijk!'